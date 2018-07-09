القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان

الوئام-واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في غرب اليابان وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” بلغنا ما أسفرت عنه الفيضانات والانهيارات الأرضية في غرب اليابان من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب اليابان الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين” ، ولجلالتكم تحياتنا وتقديرنا.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في غرب اليابان وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : “علمت بما نتج عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في غرب اليابان من وفيات وإصابات ، وأبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب اليابان الصديق أحر التعازي والمواساة ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين” ، ولجلالتكم تحياتي وتقديري.