أردوغان يعلن عن تشكيل الحكومة التركية الجديدة

الوئام-متابعات

اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فؤاد أقطاي نائبا له مع الإبقاء على مولود تشاووش أوغلو وزيرا للخارجية التركية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة بعد أن خفضها لـ 16 وزيرا، معلنا احتفاظ وزيري الخارجية والداخلية بمنصبيهما، وتعيين رئيس هيئة الأركان وزيرا للدفاع.

وقدم أردوغان الوزراء في المجمع الرئاسي بأنقرة، معلنا “تعيين الفريق خلوصي أكار رئيس الأركان وزيرا للدفاع”، و”تعيين مولود تشاووش أوغلوا وزيرا للخارجية وسليمان صويلو للداخلية”.

كما أعلن أردوغان تعيين فؤاد أقطاي نائبا له، وتعيين وزير الطاقة السابق براءت البيرق وزيرًا للمالية والخزانة، ومحمد أرصوي، وزيرًا للثقافة والسياحة فيما أعلن تعيين روحصار بكجان وزيرة للتجارة، ومصطفى فارانك وزيرا للتكنلوجيا والصناعة.

وأدى الرئيس أردوغان، اليمين الدستورية اليوم الاثنين 9 يوليو، لفترة رئاسته الثانية كرئيس للدولة، بعدما حاز على سلطات أكثر من أي زعيم تركي لعقود، في ظل نظام جديد أدانه معارضوه كرجل واحد.

وأدى أردوغان اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، في جلسة خاصة في البرلمان، وبعدها حضر لاحقا حفلا كبيرا في قصره، بمناسبة الانتقال إلى رئاسة تنفيذية جديدة لها صلاحيات موسعة، بحسب “رويترز”.