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بحضور عدد من مسؤولي البلدين

ولي العهد يلتقي وزير الخزانة البريطاني

ولي العهد يلتقي وزير الخزانة البريطاني
weam.co/531087
الوئام-واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم معالي وزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030 .
حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، وعدد من المسؤولين البريطانيين.

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