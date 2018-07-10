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تحت مرسوم حول محاربة الإرهاب

الخزانة الأمريكية تعاقب شركة سياحية إيرانية شهيرة

الخزانة الأمريكية تعاقب شركة سياحية إيرانية شهيرة
weam.co/531090
واشنطن- الوئام:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على شركة إيرانية تعمل في مجال السياحة.وأفاد بيان للخزانة الأمريكية، أن شركة “ماهان تريفيل” السياحية الإيرانية، كانت تدير التعاملات الدولية لشركة “ماهان” للطيران الإيرانية، وخاصة التعاملات المالية لصالح شركة الطيران، التي فرضت واشنطن العقوبات عليها تحت مرسوم حول محاربة الإرهاب.

وذكر البيان أنه نتيجة للإجراء الذي اتخذ اليوم، يتم تجميد كل ممتلكات ، ماهان للسفر والسياحة الموجودة تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وتشمل العقوبات على ماهان تريفيل أند توريزم تجميد كافة أصولها داخل منطقة الاختصاص الأمريكية.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن شركة “ماهان” للطيران تقدم خدمات للحرس الثوري الإيراني وتستخدم طائراتها لتوريد الأسلحة ونقل المسلحين والعملاء الإيرانيين.

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