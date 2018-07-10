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بينهم حالة متوسطة الخطورة

«13» حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة

«13» حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة
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جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

أُصيب 13 شخص بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الصفا خلف حلويات النقلي بشارع ام القرى بمحافظة جدة بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقة سكنية وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق اربعة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع، ونقل حالة واحدة متوسطة الخطورة إصيبت باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام.

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