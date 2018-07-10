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فيما تنشط الرياح السطحية

طقس شديد الحرارة بشرق ووسط المملكة

طقس شديد الحرارة بشرق ووسط المملكة
weam.co/531094
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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