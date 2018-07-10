تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفر العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات فقط. وقالت أن الوظائف المطلوبة كالأتي:

مهندسون معماريون ومدنيون – أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة – باحثين قانونيون– أخصائيين استثمار– أخصائيين موارد بشرية– مراقبون صحيون.

محاسبين– مراجعين داخليين– مبرمجين حاسب آلي– مهندسين حاسب آلي– محللين بيانات– مهندسين شبكات

– مساحين– مراقبي إنشاءات– فنيون دعم حاسب آلي.

وتؤكد الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونياً فقط عن طريق موقع الوزارة الرسمي على الرابط التالي:

https://goo.gl/c3NbLi

ولن يتم النظر في الطلبات التي تقدم ورقياً.