تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفر العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات فقط. وقالت أن الوظائف المطلوبة كالأتي:
مهندسون معماريون ومدنيون – أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة – باحثين قانونيون– أخصائيين استثمار– أخصائيين موارد بشرية– مراقبون صحيون.
محاسبين– مراجعين داخليين– مبرمجين حاسب آلي– مهندسين حاسب آلي– محللين بيانات– مهندسين شبكات
– مساحين– مراقبي إنشاءات– فنيون دعم حاسب آلي.
وتؤكد الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونياً فقط عن طريق موقع الوزارة الرسمي على الرابط التالي:
ولن يتم النظر في الطلبات التي تقدم ورقياً.