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التقديم إلكتروني للرجال والنساء

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية
weam.co/531095
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفر العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات فقط. وقالت أن الوظائف المطلوبة كالأتي: 

مهندسون معماريون ومدنيون – أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة – باحثين قانونيون– أخصائيين استثمار– أخصائيين موارد بشرية– مراقبون صحيون.

محاسبين– مراجعين داخليين– مبرمجين حاسب آلي– مهندسين حاسب آلي– محللين بيانات– مهندسين شبكات
– مساحين– مراقبي إنشاءات– فنيون دعم حاسب آلي.

وتؤكد الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونياً فقط عن طريق موقع الوزارة الرسمي على الرابط التالي:

https://goo.gl/c3NbLi

ولن يتم النظر في الطلبات التي تقدم ورقياً.

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