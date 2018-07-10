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دون وجود أي مستند شرعي

بالصور: إزالة تعديات الشميسي ومخطط التخصصي بمكة

بالصور: إزالة تعديات الشميسي ومخطط التخصصي بمكة
weam.co/531101
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية صباح اليوم بإزالة إحداثات في منطقة الشميسي على طريق – مكة جدة القديم – وهي عبارة عن ثلاثة أحوشه بمساحات مختلفة تم إزالتها إزالة جزئية.

بالإضافة إلى إزالة عدة مزارع بمساحات متفاوته كما تمكنت فرق المراقبة الميدانية ببلدية العمرة الفرعية من إزالة تعدي في مخطط التخصصي وهو عبارة عن حوش مبني من الطوب دون وجود أي مستند شرعي أو ترخيص من الجهة المختصة حيث تمت إزالة جميع التعديات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بإشراف مباشر من قبل رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد عبدالله سندي و مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس نايف سعيد حداد .

يأتي ذلك ضمن إطار حرص الأمانة على حماية الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة جميع التعديات التي قد تطالها انفاذاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

كما دعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية و عمليات الأمانة 940.

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