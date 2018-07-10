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سجلت رقماً قياسياً

إصدار «4961» جواز سفر في يوم واحد بمكة المكرمة

إصدار «4961» جواز سفر في يوم واحد بمكة المكرمة
weam.co/531106
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

أوضح العميد عابد بن فايز الحارثي المكلف بإدارة جوازات منطقة مكة المكرمة أن جوازات المنطقة سجلت رقماً قياسياً بإصدارها 4961 جواز سفر خلال يومٍ واحد .

وأضاف العميد الحارثي يأتي ذلك بناءً على توجيهات ومتابعة من سعادة مدير عام الجوازات اللواء/سليمان اليحيى والذي بدوره وجه بسرعة وانجاز معاملات المواطنين أولاً بأول.

وأهاب الحارثي بالسعوديين المسافرين إلى الخارج بعدم إهمال جوازات سفرهم أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

مشيراً بضرورة الأخذ بالتعليمات اللازمة لضمان سلامتهم وأن يكونوا على دراية بمخاطر فقدان جوازاتهم مؤكداً ضرورة تسجيل جوازاتهم فور وصولهم لبلاد أجنبية في القنصليات والسفارات السعودية متمنياً لهم سفراً سعيداً وعوداً حميداً.

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