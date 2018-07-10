تعرف عليها: آيفون أكثر أماناً مع «6» ميزات قوية

واشنطن- الوئام:

تستعد شركة أبل لإطلاق الإصدار النهائي من “آي أو إس 12” خلال خريف هذا العام. ويمثل هذا الإصدار خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال أمن الهواتف الذكية.

نستعرض فيما يلي أبرز مزايا “آي أو إس 12” الأمنية:

ميزة الملء التلقائي لرمز الأمان Security code AutoFill

لتوفير طرق تسجيل دخول أذكى وأكثر أماناً، فعندما يأتي كود 2FA إلى هاتفك آي فون عبر SMS، ففي نظام التشغيل iOS 12 سينتقل تلقائياً إلى التطبيق الذي يطلبه على الشاشة، لذلك لا داعي للتبديل بين التطبيقات أو نسخ الأرقام. مما يجعل طريقة 2FA أسهل في الاستخدام.

تحسين الخصوصية بتقليل تتبع الإعلانات Less Ad Tracking

يمنع متصفح سفاري في iOS 12 بشكل افتراضي أزرار الإعجاب والمشاركة وأدوات التعليقات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي من تعقبك دون إذن صريح منك، حتى عندما لا تتفاعل معها. فعندما يكتشف المتصفح هذا النوع من التتبع فإنه سيعطيك خيار السماح به أو حظره.

بالإضافة إلى معالجة أبل استغلال المنصات الإعلانية لبصمة الإصبع في متصفح سفاري، وهي الممارسة التي يمكن من خلالها أن يتعرف عليك متتبعو الإعلانات من بصمة الإصبع الخاصة بجهازك مثل بيانات الجهاز الذي يعمل عليه المتصفح وإعدادات المتصفح وما إلى ذلك.

حتى إذا كانت شفرة التتبع لا تعرف تماماً هويتك، فيمكنها تتبع جهازك والبدء في إنشاء صورة لأنماط التصفح أثناء زيارة جهازك لمواقع متعددة. سيقيد نظام التشغيل iOS 12 كل هذا أيضاً في متصفح سفاري.

حماية كلمات السر Password Protections

ستتوافر ميزة إدارة كلمات المرور بشكل أفضل وأقوى بمتصفح سفاري في نظام التشغيل iOS 12 أيضًا. حيث سيحتفظ المتصفح ونظام تخزين كلمات المرور المتكامل به ببيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك آمنة، كما سيقترح عليك كلمات المرور المكونة من أحرف عشوائية إذا كنت بحاجة إلى واحدة جديدة.

تشفير مكالمات الفيديو الجماعية Encrypted Group Video Chat

التشفير موجود في كل مكان داخل نظام التشغيل iOS، ولا يمكن حتى لأبل أن تتجسس على مكالمات فيس تايم FaceTime الخاصة بك، حتى لو أرادت ذلك.

ستقوم أبل بتوسيع إمكانيات تطبيق التراسل فيس تايم ضمن نظام التشغيل iOS 12 ليشمل المكالمات الجماعية لأول مرة، بحيث يمكنه دعم مكالمات الفيديوية الجماعية بين ما يصل إلى 31 شخصاً معاً ضمن مكالمة واحدة، ومثلما يحدث مع المكالمات الحالية الفردية سيتم تطبيق التشفير الكامل من النهاية إلى النهاية.

ميزة مشاركة موقع المستخدم تلقائياً مع مراكز خدمة الطوارئ عند الاتصال بهم

بالتزامن مع وصول إصدار نظام التشغيل iOS 12، فإن الأشخاص الذين سيتصلون بخدمة الطوارئ باستخدام أجهزة آي فون وآي باد سيتمكنوا من مشاركة بيانات مواقعهم الجغرافية بشكل تلقائي وآمن مع مراكز تلقى مكالمات الطوارئ.

مما سيساهم في تقليل الوقت المخصص للوصول لضحايا حادث أو جريمة أو حريق أو حالة طوارئ صحية، وهذا سيساعد كثيراً في إنقاذ المزيد من الأرواح.

حماية أقوى ضد الاختراقات

تعمل شركة أبل مع نظام التشغيل iOS 12 على تقليل نطاق الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هذا الأمر فعالاً. حيث إذا لم يتم إلغاء قفل هاتف آي فون لمدة ساعة، فسيقوم بتبديل منفذ لايتنينغ إلى حالة شحن فقط، مع تحييد محاولات سحب البيانات من خلاله.

كان الحد الزمني السابق المسموح به هو سبعة أيام، لذا فإن هاتف آي فون الذي سيعمل بنظام التشغيل iOS 12 سيحظر الوصول بسرعة أكبر، على الأرجح قبل أن يحاول أي شخص بدء فك تشفير الهاتف المسروق أو المضبوط من قبل وكالات إنفاذ القانون.