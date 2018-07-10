مطالب أمريكية بمنع إيران من سحب «300» مليون يورو

برلين- الوئام:

طالب السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينل، الحكومة الألمانية، بمنع ما يخطط له النظام الإيراني لسحب 300 مليون يورو نقداً من أرصدته في ألمانيا، ونقلها إلى طهران.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الثلاثاء، قال السفير الأمريكي: نشجع الحكومة الألمانية على أعلى مستوى للتدخل ومنع هذا المخطط، فنحن قلقون للغاية من تقارير أفادت بأن النظام الإيراني يحاول، نقل مئات ملايين اليورو نقداً من مصرف ألماني إلى إيران.

وتسعى إيران إلى إنقاذ هذه الأموال من تجميد وشيك لحساباتها، ويخشى النظام الإيراني نفاد السيولة لديه، عند دخول العقوبات الأمريكية المشددة على القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة.

يذكر أن البنك التجاري الأوروبي الإيراني في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، يملك أرصدة كبيرة للنظام الإيراني، وتخضع الأرصدة في هذا البنك لإدارة البنك المركزي الألماني “بوندسبنك”.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، إن سحب الرصيد سيراجع بمعرفة الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية “بافين”.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي ستدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، التحويلات المالية إلى مؤسسات إيرانية.

وكان غرينل أثار غضباً واسع النطاق في ألمانيا مع توليه مهام منصبه في مايو الماضي، بعد مطالبته بوقف نشاط الشركات الألمانية العاملة في إيران، وأثار غضباً جديداً أخيراً بسبب إعلانه العمل على دعم القوى المحافظة في أوروبا، لكنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات في وقت لاحق.