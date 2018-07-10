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في حال رفضه استخراجها

الأحوال المدنية: ليس شرطاً موافقة ولي الأمر لإصدار الهوية الوطنية للنساء

الأحوال المدنية: ليس شرطاً موافقة ولي الأمر لإصدار الهوية الوطنية للنساء
weam.co/531126
الرياض- الوئام:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يلزم موافقة ولي الأمر لإصدار بطاقة هوية وطنية للنساء.

جاء ذلك رداً على استفسارات عدد من المغردات حول آلية إصدار بطاقة هوية وطنية لهن في حال رفض أولياء أمورهن ذلك.

وبحسب ما جاء في موقع الأحوال المدنية فإنه يلزم لإصدار الهوية الوطنية للمرأة حضور ولي أمرها أو أحد المحارم، أو حضور صاحبة الطلب مع امرأة سعودية تربطها بها صلة قرابة، أو امرأتين سعوديتين من غير أقاربها على أن تكونا تعرفانها معرفة حقيقية، أو أن تحضر صاحبة الطلب مصطحبة جواز سفرها السعودي على أن يكون خالياً من الكشط أو التعديل أو الإضافة.

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