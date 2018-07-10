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أكدت وجود قنبلة عليها

ورقة تهديد تخلي طائرة بمطار آيندهوفن

ورقة تهديد تخلي طائرة بمطار آيندهوفن
weam.co/531127
امستردام- الوئام:

تأثرت الحركة في مطار آيندهوفن الهولندي بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة كانت تستعد للإقلاع متجهة نحو إدنبرة (بريطانيا).

وذكرت الشرطة العسكرية الهولندية أن الطائرة التابعة لشركة (رايان إير) قد أقلعت وتستعد للارتفاع حين عثر على ورقة تحمل عبارة ذات طابع تهديد، لذا فقد عادت الطائرة إلى المطار وتم إخلاءها.

وفتش عناصر الشرطة العسكرية مستعينين بالكلاب المدربة الطائرة من الداخل لمدة ساعة، لكنهم لم يعثروا على أي شيء مثير للريبة، حسبما أكدت أجهزة الأمن عبر حسابها على موقع (تويتر) الاجتماعي.

وشهدت الرحلات الأخرى تأجيلاً لمدة ساعتين تقريباً، نظراً لاضطرار الطائرات للبقاء على الممرات بينما الركاب بداخلها، انتظاراً للحصول على الضوء الأخضر للإقلاع، بينما تم توجيه 3 طائرات أخرى كان مقرراً أن تهبط بآيندهوفن، إلى مطارات أخرى، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للمطار الهولندي.

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