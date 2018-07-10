لجنة المسابقات تعدل جدول دوري المحترفين

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2018 – 2019 المعدل على الجدول السابق.
وجاء الجدول المعدل بناءً على الملاحظات الواردة على الجدول الأول، وبعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين، والهيئة العامة للرياضة، فيما يخص مواعيد صيانة الملاعب، ومراعاة مشاركات الأندية في البطولات العربية والقارية.
وكان الاتحاد السعودي قد حدد يوم الخميس 30 أغسطس 2018 موعداً لانطلاق الدوري بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة، وسيستمر حتى الخميس الثاني من مايو 2019.
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|1
|الخميس
|1439/12/19 2018/8/30
|1
|الاتفاق
|×
|الرائد
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.40م
|2
|أحد
|×
|النصر
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|7.15م
|3
|الوحدة
|×
|الحزم
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|7.20م
|الجمعة
|1439/12/20 2018/8/31
|4
|القادسية
|×
|الفتح
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.40م
|5
|الهلال
|×
|الفيحاء
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.55م
|6
|الشباب
|×
|الاتحاد
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.55م
|7
|الفيصلي
|×
|الباطن
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|7.00م
|السبت
|1439/12/21 2018/9/1
|8
|الأهلي
|×
|التعاون
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.20م
|2
|الخميس
|1440/1/3 2018/9/13
|9
|الفتح
|×
|الوحدة
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.30م
|10
|الباطن
|×
|الاتفاق
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|6.45م
|11
|الحزم
|×
|التعاون
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.50م
|الجمعة
|1440/1/4 2018/9/14
|12
|النصر
|×
|الفيصلي
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.40م
|13
|الفيحاء
|×
|الشباب
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.45م
|14
|الرائد
|×
|الهلال
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.50م
|15
|أحد
|×
|الأهلي
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|7.05م
|السبت
|1440/1/5 2018/9/15
|16
|الاتحاد
|×
|القادسية
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.10م
|3
|الخميس
|1440/1/10 2018/9/20
|17
|القادسية
|×
|النصر
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.15م
|18
|الشباب
|×
|الفتح
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.30م
|19
|التعاون
|×
|الاتحاد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.40م
|الجمعة
|1440/1/11 2018/9/21
|20
|الاتفاق
|×
|الفيحاء
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.15م
|21
|الهلال
|×
|الباطن
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.30م
|22
|الفيصلي
|x
|أحد
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.35م
|23
|الأهلي
|×
|الحزم
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.00م
|السبت
|1440/1/12 2018/9/22
|24
|الوحدة
|×
|الرائد
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|7.00م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|4
|الثلاثاء
|1440/1/15 2018/9/25
|25
|الفتح
|×
|الهلال
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.10م
|26
|النصر
|×
|التعاون
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.25م
|الأربعاء
|1440/1/16 2018/9/26
|27
|الاتحاد
|×
|الوحدة
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.55م
|الخميس
|1440/1/17 2018/9/27
|28
|الحزم
|×
|الفيصلي
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.35م
|29
|الاتفاق
|×
|أحد
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.10م
|الجمعة
|1440/1/18 2018/9/28
|30
|الفيحاء
|×
|القادسية
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.30م
|31
|الرائد
|×
|الشباب
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.35م
|السبت
|1440/1/19 2018/9/29
|32
|الباطن
|×
|الأهلي
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|6.25م
|5
|الخميس
|1440/1/24 2018/10/4
|33
|الفتح
|×
|الاتحاد
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.05م
|34
|النصر
|×
|الحزم
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.15م
|35
|الفيحاء
|×
|الرائد
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.20م
|الجمعة
|1440/1/25 2018/10/5
|36
|الهلال
|×
|الاتفاق
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.15م
|37
|التعاون
|×
|الشباب
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.25م
|38
|أحد
|×
|الباطن
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|6.45م
|39
|الأهلي
|×
|الفيصلي
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.50م
|السبت
|1440/1/26 2018/10/6
|40
|القادسية
|×
|الوحدة
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.05م
|6
|الخميس
|1440/2/9 2018/10/18
|41
|الشباب
|×
|الهلال
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.05م
|42
|الحزم
|×
|القادسية
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.15م
|43
|الوحدة
|×
|الفيحاء
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|6.35م
|الجمعة
|1440/2/10 2018/10/19
|44
|الباطن
|×
|النصر
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|6.10م
|45
|الفيصلي
|×
|التعاون
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.10م
|46
|الرائد
|×
|الفتح
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.15م
|47
|الاتحاد
|×
|أحد
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.35م
|السبت
|1440/2/11 2018/10/20
|48
|الاتفاق
|×
|الأهلي
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.50م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|7
|الخميس
|1440/2/16 2018/10/25
|49
|الاتفاق
|×
|الحزم
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.40م
|50
|الرائد
|×
|الفيصلي
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.15م
|51
|الفيحاء
|×
|النصر
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.05م
|الجمعة
|1440/2/17 2018/10/26
|52
|الشباب
|×
|القادسية
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.05م
|53
|الباطن
|×
|التعاون
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|6.10م
|54
|أحد
|×
|الوحدة
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|6.25م
|55
|الأهلي
|×
|الفتح
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.30م
|السبت
|1440/2/18 2018/10/27
|56
|الهلال
|×
|الاتحاد
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.00م
|8
|الخميس
|1440/2/23 2018/11/1
|57
|الفتح
|×
|الفيحاء
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|5.35م
|58
|الباطن
|×
|الحزم
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|6.00م
|59
|الوحدة
|×
|الشباب
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|6.25م
|الجمعة
|1440/2/24 2018/11/2
|60
|الفيصلي
|×
|الاتفاق
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.30ع
|61
|أحد
|×
|التعاون
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|3.55ع
|62
|القادسية
|×
|الهلال
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.35م
|63
|الاتحاد
|×
|الرائد
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.25م
|السبت
|1440/2/25 2018/11/3
|64
|النصر
|x
|الأهلي
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|5.55م
|9
|الخميس
|1440/2/30 2018/11/8
|65
|الباطن
|×
|الفتح
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|5.45م
|66
|الفيصلي
|×
|الشباب
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|5.50م
|67
|أحد
|×
|الحزم
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|6.15م
|الجمعة
|1440/3/1 2018/11/9
|68
|الفيحاء
|x
|الاتحاد
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.20ع
|69
|الرائد
|x
|التعاون
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.15ع
|70
|الأهلي
|×
|القادسية
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.20م
|السبت
|1440/3/2 2018/11/10
|71
|الاتفاق
|×
|النصر
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.30م
|72
|الهلال
|×
|الوحدة
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|7.40م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|10
|الخميس
|1440/3/14 2018/11/22
|73
|الفتح
|×
|أحد
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|5.30م
|74
|الحزم
|×
|الفيحاء
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|5.55م
|75
|الوحدة
|x
|الباطن
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|6.20م
|الجمعة
|1440/3/15 2018/11/23
|76
|الفيصلي
|×
|الهلال
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.10ع
|77
|التعاون
|×
|الاتفاق
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.15ع
|78
|القادسية
|×
|الرائد
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.30م
|79
|النصر
|×
|الشباب
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|5.45م
|السبت
|1440/3/16 2018/11/24
|80
|الاتحاد
|×
|الأهلي
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.20م
|11
|الخميس
|1440/3/21 2018/11/29
|81
|الاتفاق
|×
|الشباب
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.25م
|82
|الحزم
|×
|الاتحاد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|5.55م
|الجمعة
|1440/3/22 2018/11/30
|83
|التعاون
|×
|الفتح
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.15ع
|84
|أحد
|×
|الهلال
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|3.35ع
|85
|القادسية
|×
|الفيصلي
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.25م
|86
|الأهلي
|x
|الفيحاء
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.30م
|السبت
|1440/3/23 2018/12/1
|87
|الرائد
|×
|الباطن
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.15م
|88
|النصر
|×
|الوحدة
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|5.45م
|12
|الخميس
|1440/3/28 2018/12/6
|89
|القادسية
|×
|الاتفاق
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.25م
|90
|الباطن
|×
|الفيحاء
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|5.50م
|91
|الاتحاد
|×
|الفيصلي
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.20م
|الجمعة
|1440/3/29 2018/12/7
|92
|الشباب
|×
|أحد
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|3.05ع
|93
|الرائد
|×
|الأهلي
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.15ع
|94
|الفتح
|x
|الحزم
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|5.30م
|95
|الوحدة
|×
|التعاون
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|6.20م
|السبت
|1440/4/1 2018/12/8
|96
|الهلال
|×
|النصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|3.05ع
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|13
|الخميس
|1440/4/6 2018/12/13
|97
|الاتفاق
|×
|الوحدة
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.30م
|98
|الفتح
|×
|الفيصلي
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|5.30م
|99
|الهلال
|x
|الحزم
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|5.45م
|الجمعة
|1440/4/7 2018/12/14
|100
|النصر
|×
|الرائد
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|3.05ع
|101
|الباطن
|×
|الاتحاد
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|3.10ع
|102
|التعاون
|×
|الفيحاء
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.15ع
|103
|أحد
|×
|القادسية
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|6.20م
|السبت
|1440/4/8 2018/12/15
|104
|الأهلي
|×
|الشباب
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.25م
|14
|الخميس
|1440/4/13 2018/12/20
|105
|الفتح
|x
|الاتفاق
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|5.30م
|106
|القادسية
|x
|التعاون
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.30م
|107
|الفيصلي
|x
|الوحدة
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|5.50م
|الجمعة
|1440/4/14 2018/12/21
|108
|الشباب
|x
|الباطن
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|3.10ع
|109
|الفيحاء
|x
|أحد
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.15ع
|110
|الرائد
|x
|الحزم
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.20ع
|111
|الاتحاد
|x
|النصر
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.25م
|السبت
|1440/4/15 2018/12/22
|112
|الهلال
|x
|الأهلي
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|3.10ع
|15
|الخميس
|1440/4/20 2018/12/27
|113
|الباطن
|x
|القادسية
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|5.45م
|114
|الفيصلي
|x
|الفيحاء
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|5.55م
|115
|التعاون
|x
|الهلال
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.00م
|الجمعة
|1440/4/21 2018/12/28
|116
|النصر
|x
|الفتح
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|3.10ع
|117
|الحزم
|x
|الشباب
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.20ع
|118
|أحد
|x
|الرائد
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|3.45ع
|119
|الوحدة
|x
|الأهلي
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|6.30م
|السبت
|1440/4/22 2018/12/29
|120
|الاتفاق
|x
|الاتحاد
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.35م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|16
|الخميس
|1440/5/4 2019/1/10
|121
|الفيصلي
|x
|النصر
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.05م
|122
|التعاون
|x
|الحزم
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.10م
|123
|الوحدة
|x
|الفتح
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|6.35م
|الجمعة
|1440/5/5 2019/1/11
|124
|الهلال
|x
|الرائد
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|3.25ع
|125
|الاتفاق
|x
|الباطن
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|5.45م
|126
|الشباب
|x
|الفيحاء
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.00م
|127
|الأهلي
|x
|أحد
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.35م
|السبت
|1440/5/6 2019/1/12
|128
|القادسية
|x
|الاتحاد
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.45م
|17
|الخميس
|1440/5/11 2019/1/17
|129
|الرائد
|x
|الاتفاق
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.40ع
|الجمعة
|1440/5/12 2019/1/18
|130
|الفتح
|x
|القادسية
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|3.15ع
|131
|التعاون
|x
|الأهلي
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.40ع
|132
|النصر
|x
|أحد
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|6.10م
|السبت
|1440/5/13 2019/1/19
|133
|الباطن
|x
|الفيصلي
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|3.35ع
|134
|الفيحاء
|x
|الهلال
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.35ع
|135
|الحزم
|x
|الوحدة
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.40ع
|136
|الاتحاد
|x
|الشباب
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.45م
|18
|الخميس
|1440/5/18 2019/1/24
|137
|القادسية
|x
|الفيحاء
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|5.55م
|138
|الشباب
|x
|الرائد
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.15م
|139
|الفيصلي
|x
|الحزم
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.15م
|الجمعة
|1440/5/19 2019/1/25
|140
|التعاون
|x
|النصر
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.45ع
|141
|الهلال
|x
|الفتح
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|3.35ع
|142
|أحد
|x
|الاتفاق
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|4.00ع
|143
|الأهلي
|x
|الباطن
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|6.45م
|السبت
|1440/5/20 2019/1/26
|144
|الوحدة
|x
|الاتحاد
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|4.05ع
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|19
|الخميس
|1440/6/2 2019/2/7
|145
|الفتح
|x
|الشباب
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.10م
|146
|الفيحاء
|x
|الاتفاق
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.30م
|147
|الرائد
|x
|الوحدة
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.35م
|الجمعة
|1440/6/3 2019/2/8
|148
|الباطن
|x
|الهلال
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|3.45ع
|149
|الحزم
|x
|الأهلي
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.50ع
|150
|أحد
|x
|الفيصلي
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|4.10ع
|151
|النصر
|x
|القادسية
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|6.25م
|السبت
|1440/6/4 2019/2/9
|152
|الاتحاد
|x
|التعاون
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.00م
|20
|الخميس
|1440/6/9 2019/2/14
|153
|الشباب
|x
|الوحدة
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.30م
|154
|التعاون
|x
|أحد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.40م
|الجمعة
|1440/6/10 2019/2/15
|155
|الفيحاء
|x
|الفتح
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.50ع
|156
|الرائد
|x
|الاتحاد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.55ع
|157
|الاتفاق
|x
|الفيصلي
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.10م
|158
|الهلال
|x
|القادسية
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.30م
|السبت
|1440/6/11 2019/2/16
|159
|الحزم
|x
|الباطن
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.55ع
|160
|الأهلي
|x
|النصر
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.00م
|21
|الخميس
|1440/6/16 2019/2/21
|161
|الفتح
|x
|الأهلي
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.15م
|162
|الفيصلي
|x
|الرائد
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.35م
|163
|الحزم
|x
|الاتفاق
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.40م
|الجمعة
|1440/6/17 2019/2/22
|164
|التعاون
|x
|الباطن
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|3.55ع
|165
|القادسية
|x
|الشباب
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.15م
|166
|النصر
|x
|الفيحاء
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|6.25م
|السبت
|1440/6/18 2019/2/23
|167
|الوحدة
|x
|أحد
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|4.15ع
|168
|الاتحاد
|x
|الهلال
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.00م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|22
|الخميس
|1440/6/23 2019/2/28
|169
|الاتفاق
|x
|التعاون
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.20م
|170
|الهلال
|x
|الفيصلي
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.35م
|171
|الرائد
|x
|القادسية
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.45م
|الجمعة
|1440/6/24 2019/3/1
|172
|الباطن
|x
|الوحدة
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|3.50ع
|173
|الفيحاء
|x
|الحزم
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|3.50ع
|174
|أحد
|x
|الفتح
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|4.20ع
|175
|الشباب
|x
|النصر
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.35م
|السبت
|1440/6/25 2019/3/2
|176
|الأهلي
|x
|الاتحاد
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.10م
|23
|الخميس
|1440/6/30 2019/3/7
|177
|القادسية
|x
|الأهلي
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.25م
|178
|الشباب
|x
|الفيصلي
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.40م
|179
|الحزم
|x
|أحد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.50م
|الجمعة
|1440/7/1 2019/3/8
|180
|الفتح
|x
|الباطن
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.25م
|181
|النصر
|x
|الاتفاق
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|6.40م
|182
|التعاون
|x
|الرائد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|6.50م
|183
|الاتحاد
|x
|الفيحاء
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.10م
|السبت
|1440/7/2 2019/3/9
|184
|الوحدة
|x
|الهلال
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|7.10م
|24
|الخميس
|1440/7/7 2019/3/14
|185
|الشباب
|x
|الاتفاق
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.45م
|186
|الفيصلي
|x
|القادسية
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.50م
|187
|الباطن
|x
|الرائد
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|6.50م
|الجمعة
|1440/7/8 2019/3/15
|188
|الفتح
|x
|التعاون
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.30م
|189
|الهلال
|x
|أحد
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|6.45م
|190
|الفيحاء
|x
|الأهلي
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.50م
|191
|الاتحاد
|x
|الحزم
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.10م
|السبت
|1440/7/9 2019/3/16
|192
|الوحدة
|x
|النصر
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|7.10م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|25
|الخميس
|1440/7/21 2019/3/28
|193
|الاتفاق
|x
|القادسية
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.35م
|194
|الفيحاء
|x
|الباطن
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.55م
|195
|الحزم
|x
|الفتح
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.00م
|الجمعة
|1440/7/22 2019/3/29
|196
|الفيصلي
|x
|الاتحاد
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.55م
|197
|التعاون
|x
|الوحدة
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.00م
|198
|أحد
|x
|الشباب
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|7.15م
|199
|الأهلي
|x
|الرائد
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.20م
|السبت
|1440/7/23 2019/3/30
|200
|النصر
|x
|الهلال
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|6.50م
|26
|الخميس
|1440/7/28 2019/4/4
|201
|الفيصلي
|x
|الفتح
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.55م
|202
|الحزم
|x
|الهلال
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.00م
|203
|الوحدة
|x
|الاتفاق
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|7.15م
|الجمعة
|1440/7/29 2019/4/5
|204
|القادسية
|x
|أحد
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.40م
|205
|الفيحاء
|x
|التعاون
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|6.55م
|206
|الرائد
|x
|النصر
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.00م
|207
|الاتحاد
|x
|الباطن
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.15م
|السبت
|1440/8/1 2019/4/6
|208
|الشباب
|x
|الأهلي
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|6.50م
|27
|الخميس
|1440/8/6 2019/4/11
|209
|الباطن
|x
|الشباب
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|7.00م
|210
|الحزم
|x
|الرائد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.05م
|211
|أحد
|x
|الفيحاء
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|7.15م
|الجمعة
|1440/8/7 2019/4/12
|212
|الاتفاق
|x
|الفتح
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|6.40م
|213
|النصر
|x
|الاتحاد
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|6.55م
|214
|التعاون
|x
|القادسية
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.05م
|215
|الوحدة
|x
|الفيصلي
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|7.20م
|السبت
|1440/8/8 2019/4/13
|216
|الأهلي
|x
|الهلال
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.20م
|الأسبوع
|اليوم
|التاريخ
|المباراة
|الفريقان المتباريان
|الملعب
|المدينة
|التوقيت
|28
|الخميس
|1440/8/13 2019/4/18
|217
|القادسية
|x
|الباطن
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|6.45م
|218
|الفيحاء
|x
|الفيصلي
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|7.05م
|219
|الهلال
|x
|التعاون
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|7.00م
|الجمعة
|1440/8/14 2019/4/19
|220
|الفتح
|x
|النصر
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|6.45م
|221
|الشباب
|x
|الحزم
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|7.00م
|222
|الرائد
|x
|أحد
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|7.10م
|223
|الأهلي
|x
|الوحدة
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.20م
|السبت
|1440/8/15 2019/4/20
|224
|الاتحاد
|x
|الاتفاق
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|7.20م
|29
|الخميس
|1440/8/20 2019/4/25
|225
|الرائد
|x
|الفيحاء
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|8.45م
|الجمعة
|1440/8/21 2019/4/26
|226
|الباطن
|x
|أحد
|نادي الباطن
|حفر الباطن
|8.45م
|227
|الفيصلي
|x
|الأهلي
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|8.45م
|228
|الحزم
|x
|النصر
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|8.45م
|229
|الاتحاد
|x
|الفتح
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|8.45م
|230
|الشباب
|x
|التعاون
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الرياض
|8.45م
|231
|الوحدة
|x
|القادسية
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز
|مكة المكرمة
|8.45م
|232
|الاتفاق
|x
|الهلال
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الدمام
|8.45م
|30
|الخميس
|1440/8/27 2019/5/2
|233
|الأهلي
|x
|الاتفاق
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|جدة
|8.45م
|234
|الفتح
|x
|الرائد
|استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي
|الأحساء
|8.45م
|235
|الفيحاء
|x
|الوحدة
|مدينة المجمعة الرياضية
|المجمعة
|8.45م
|236
|الهلال
|x
|الشباب
|استاد جامعة الملك سعود
|الرياض
|8.45م
|237
|النصر
|x
|الباطن
|استاد الملك فهد الدولي
|الرياض
|8.45م
|238
|القادسية
|x
|الحزم
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|الخبر
|8.45م
|239
|التعاون
|x
|الفيصلي
|استاد مدينة الملك عبدالله
|بريدة
|8.45م
|240
|أحد
|x
|الاتحاد
|استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
|المدينة المنورة
|8.45م