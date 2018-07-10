التعليقات: 0

بناءً على الملاحظات السابقة

لجنة المسابقات تعدل جدول دوري المحترفين

لجنة المسابقات تعدل جدول دوري المحترفين
weam.co/531141
الرياض - الوئام:

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2018 – 2019 المعدل على الجدول السابق.

وجاء الجدول المعدل بناءً على الملاحظات الواردة على الجدول الأول، وبعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين، والهيئة العامة للرياضة، فيما يخص مواعيد صيانة الملاعب، ومراعاة مشاركات الأندية في البطولات العربية والقارية.

وكان الاتحاد السعودي قد حدد يوم الخميس 30 أغسطس 2018 موعداً لانطلاق الدوري بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة، وسيستمر حتى الخميس الثاني من مايو 2019.

الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
1 الخميس 1439/12/19 2018/8/30 1 الاتفاق × الرائد استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.40م
2 أحد × النصر استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 7.15م
3 الوحدة × الحزم استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 7.20م
الجمعة 1439/12/20 2018/8/31 4 القادسية × الفتح استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.40م
5 الهلال × الفيحاء استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.55م
6 الشباب × الاتحاد استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.55م
7 الفيصلي × الباطن مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 7.00م
السبت 1439/12/21 2018/9/1 8 الأهلي × التعاون مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.20م
2 الخميس 1440/1/3 2018/9/13 9 الفتح × الوحدة استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.30م
10 الباطن × الاتفاق نادي الباطن حفر الباطن 6.45م
11 الحزم × التعاون استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.50م
الجمعة 1440/1/4 2018/9/14 12 النصر × الفيصلي استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.40م
13 الفيحاء × الشباب مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.45م
14 الرائد × الهلال استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.50م
15 أحد × الأهلي استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 7.05م
السبت 1440/1/5 2018/9/15 16 الاتحاد × القادسية مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.10م
3 الخميس 1440/1/10 2018/9/20 17 القادسية × النصر استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.15م
18 الشباب × الفتح استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.30م
19 التعاون × الاتحاد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.40م
الجمعة 1440/1/11 2018/9/21 20 الاتفاق × الفيحاء استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.15م
21 الهلال × الباطن استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.30م
22 الفيصلي x أحد مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.35م
23 الأهلي × الحزم مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.00م
السبت 1440/1/12 2018/9/22 24 الوحدة × الرائد استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 7.00م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
4 الثلاثاء 1440/1/15 2018/9/25 25 الفتح × الهلال استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.10م
26 النصر × التعاون استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.25م
الأربعاء 1440/1/16 2018/9/26 27 الاتحاد × الوحدة مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.55م
الخميس 1440/1/17 2018/9/27 28 الحزم × الفيصلي استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.35م
29 الاتفاق × أحد استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.10م
الجمعة 1440/1/18 2018/9/28 30 الفيحاء × القادسية مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.30م
31 الرائد × الشباب استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.35م
السبت 1440/1/19 2018/9/29 32 الباطن × الأهلي نادي الباطن حفر الباطن 6.25م
5 الخميس 1440/1/24 2018/10/4 33 الفتح × الاتحاد استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.05م
34 النصر × الحزم استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.15م
35 الفيحاء × الرائد مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.20م
الجمعة 1440/1/25 2018/10/5 36 الهلال × الاتفاق استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.15م
37 التعاون × الشباب استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.25م
38 أحد × الباطن استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 6.45م
39 الأهلي × الفيصلي مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.50م
السبت 1440/1/26 2018/10/6 40 القادسية × الوحدة استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.05م
6 الخميس 1440/2/9 2018/10/18 41 الشباب × الهلال استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.05م
42 الحزم × القادسية استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.15م
43 الوحدة × الفيحاء استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 6.35م
الجمعة 1440/2/10 2018/10/19 44 الباطن × النصر نادي الباطن حفر الباطن 6.10م
45 الفيصلي × التعاون مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.10م
46 الرائد × الفتح استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.15م
47 الاتحاد × أحد مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.35م
السبت 1440/2/11 2018/10/20 48 الاتفاق × الأهلي استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.50م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
7 الخميس 1440/2/16 2018/10/25 49 الاتفاق × الحزم استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.40م
50 الرائد × الفيصلي استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.15م
51 الفيحاء × النصر مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.05م
الجمعة 1440/2/17 2018/10/26 52 الشباب × القادسية استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.05م
53 الباطن × التعاون نادي الباطن حفر الباطن 6.10م
54 أحد × الوحدة استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 6.25م
55 الأهلي × الفتح مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.30م
السبت 1440/2/18 2018/10/27 56 الهلال × الاتحاد استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.00م
8 الخميس 1440/2/23 2018/11/1 57 الفتح × الفيحاء استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 5.35م
58 الباطن × الحزم نادي الباطن حفر الباطن 6.00م
59 الوحدة × الشباب استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 6.25م
الجمعة 1440/2/24 2018/11/2 60 الفيصلي × الاتفاق مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.30ع
61 أحد × التعاون استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 3.55ع
62 القادسية × الهلال استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.35م
63 الاتحاد × الرائد مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.25م
السبت 1440/2/25 2018/11/3 64 النصر x الأهلي استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 5.55م
9 الخميس 1440/2/30 2018/11/8 65 الباطن × الفتح نادي الباطن حفر الباطن 5.45م
66 الفيصلي × الشباب مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 5.50م
67 أحد × الحزم استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 6.15م
الجمعة 1440/3/1 2018/11/9 68 الفيحاء x الاتحاد مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.20ع
69 الرائد x التعاون استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.15ع
70 الأهلي × القادسية مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.20م
السبت 1440/3/2 2018/11/10 71 الاتفاق × النصر استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.30م
72 الهلال × الوحدة استاد جامعة الملك سعود الرياض 7.40م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
10 الخميس 1440/3/14 2018/11/22 73 الفتح × أحد استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 5.30م
74 الحزم × الفيحاء استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 5.55م
75 الوحدة x الباطن استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 6.20م
الجمعة 1440/3/15 2018/11/23 76 الفيصلي × الهلال مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.10ع
77 التعاون × الاتفاق استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.15ع
78 القادسية × الرائد استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.30م
79 النصر × الشباب استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 5.45م
السبت 1440/3/16 2018/11/24 80 الاتحاد × الأهلي مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.20م
11 الخميس 1440/3/21 2018/11/29 81 الاتفاق × الشباب استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.25م
82 الحزم × الاتحاد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 5.55م
الجمعة 1440/3/22 2018/11/30 83 التعاون × الفتح استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.15ع
84 أحد × الهلال استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 3.35ع
85 القادسية × الفيصلي استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.25م
86 الأهلي x الفيحاء مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.30م
السبت 1440/3/23 2018/12/1 87 الرائد × الباطن استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.15م
88 النصر × الوحدة استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 5.45م
12 الخميس 1440/3/28 2018/12/6 89 القادسية × الاتفاق استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.25م
90 الباطن × الفيحاء نادي الباطن حفر الباطن 5.50م
91 الاتحاد × الفيصلي مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.20م
الجمعة 1440/3/29 2018/12/7 92 الشباب × أحد استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 3.05ع
93 الرائد × الأهلي استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.15ع
94 الفتح x الحزم استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 5.30م
95 الوحدة × التعاون استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 6.20م
السبت 1440/4/1 2018/12/8 96 الهلال × النصر استاد جامعة الملك سعود الرياض 3.05ع
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
13 الخميس 1440/4/6 2018/12/13 97 الاتفاق × الوحدة استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.30م
98 الفتح × الفيصلي استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 5.30م
99 الهلال x الحزم استاد جامعة الملك سعود الرياض 5.45م
الجمعة 1440/4/7 2018/12/14 100 النصر × الرائد استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 3.05ع
101 الباطن × الاتحاد نادي الباطن حفر الباطن 3.10ع
102 التعاون × الفيحاء استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.15ع
103 أحد × القادسية استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 6.20م
السبت 1440/4/8 2018/12/15 104 الأهلي × الشباب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.25م
14 الخميس 1440/4/13 2018/12/20 105 الفتح x الاتفاق استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 5.30م
106 القادسية x التعاون استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.30م
107 الفيصلي x الوحدة مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 5.50م
الجمعة 1440/4/14 2018/12/21 108 الشباب x الباطن استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 3.10ع
109 الفيحاء x أحد مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.15ع
110 الرائد x الحزم استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.20ع
111 الاتحاد x النصر مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.25م
السبت 1440/4/15 2018/12/22 112 الهلال x الأهلي استاد جامعة الملك سعود الرياض 3.10ع
15 الخميس 1440/4/20 2018/12/27 113 الباطن x القادسية نادي الباطن حفر الباطن 5.45م
114 الفيصلي x الفيحاء مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 5.55م
115 التعاون x الهلال استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.00م
الجمعة 1440/4/21 2018/12/28 116 النصر x الفتح استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 3.10ع
117 الحزم x الشباب استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.20ع
118 أحد x الرائد استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 3.45ع
119 الوحدة x الأهلي استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 6.30م
السبت 1440/4/22 2018/12/29 120 الاتفاق x الاتحاد استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.35م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
16 الخميس 1440/5/4 2019/1/10 121 الفيصلي x النصر مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.05م
122 التعاون x الحزم استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.10م
123 الوحدة x الفتح استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 6.35م
الجمعة 1440/5/5 2019/1/11 124 الهلال x الرائد استاد جامعة الملك سعود الرياض 3.25ع
125 الاتفاق x الباطن استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 5.45م
126 الشباب x الفيحاء استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.00م
127 الأهلي x أحد مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.35م
السبت 1440/5/6 2019/1/12 128 القادسية x الاتحاد استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.45م
17 الخميس 1440/5/11 2019/1/17 129 الرائد x الاتفاق استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.40ع
الجمعة 1440/5/12 2019/1/18 130 الفتح x القادسية استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 3.15ع
131 التعاون x الأهلي استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.40ع
132 النصر x أحد استاد الملك فهد الدولي الرياض 6.10م
السبت 1440/5/13 2019/1/19 133 الباطن x الفيصلي نادي الباطن حفر الباطن 3.35ع
134 الفيحاء x الهلال مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.35ع
135 الحزم x الوحدة استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.40ع
136 الاتحاد x الشباب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.45م
18 الخميس 1440/5/18 2019/1/24 137 القادسية x الفيحاء استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 5.55م
138 الشباب x الرائد استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.15م
139 الفيصلي x الحزم مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.15م
الجمعة 1440/5/19 2019/1/25 140 التعاون x النصر استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.45ع
141 الهلال x الفتح استاد جامعة الملك سعود الرياض 3.35ع
142 أحد x الاتفاق استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 4.00ع
143 الأهلي x الباطن مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 6.45م
السبت 1440/5/20 2019/1/26 144 الوحدة x الاتحاد استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 4.05ع
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
19 الخميس 1440/6/2 2019/2/7 145 الفتح x الشباب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.10م
146 الفيحاء x الاتفاق مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.30م
147 الرائد x الوحدة استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.35م
الجمعة 1440/6/3 2019/2/8 148 الباطن x الهلال نادي الباطن حفر الباطن 3.45ع
149 الحزم x الأهلي استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.50ع
150 أحد x الفيصلي استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 4.10ع
151 النصر x القادسية استاد الملك فهد الدولي الرياض 6.25م
السبت 1440/6/4 2019/2/9 152 الاتحاد x التعاون مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.00م
20 الخميس 1440/6/9 2019/2/14 153 الشباب x الوحدة استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.30م
154 التعاون x أحد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.40م
الجمعة 1440/6/10 2019/2/15 155 الفيحاء x الفتح مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.50ع
156 الرائد x الاتحاد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.55ع
157 الاتفاق x الفيصلي استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.10م
158 الهلال x القادسية استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.30م
السبت 1440/6/11 2019/2/16 159 الحزم x الباطن استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.55ع
160 الأهلي x النصر مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.00م
21 الخميس 1440/6/16 2019/2/21 161 الفتح x الأهلي استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.15م
162 الفيصلي x الرائد مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.35م
163 الحزم x الاتفاق استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.40م
الجمعة 1440/6/17 2019/2/22 164 التعاون x الباطن استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 3.55ع
165 القادسية x الشباب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.15م
166 النصر x الفيحاء استاد الملك فهد الدولي الرياض 6.25م
السبت 1440/6/18 2019/2/23 167 الوحدة x أحد استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 4.15ع
168 الاتحاد x الهلال مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.00م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
22 الخميس 1440/6/23 2019/2/28 169 الاتفاق x التعاون استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.20م
170 الهلال x الفيصلي استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.35م
171 الرائد x القادسية استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.45م
الجمعة 1440/6/24 2019/3/1 172 الباطن x الوحدة نادي الباطن حفر الباطن 3.50ع
173 الفيحاء x الحزم مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 3.50ع
174 أحد x الفتح استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 4.20ع
175 الشباب x النصر استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.35م
السبت 1440/6/25 2019/3/2 176 الأهلي x الاتحاد مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.10م
23 الخميس 1440/6/30 2019/3/7 177 القادسية x الأهلي استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.25م
178 الشباب x الفيصلي استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.40م
179 الحزم x أحد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.50م
الجمعة 1440/7/1 2019/3/8 180 الفتح x الباطن استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.25م
181 النصر x الاتفاق استاد الملك فهد الدولي الرياض 6.40م
182 التعاون x الرائد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 6.50م
183 الاتحاد x الفيحاء مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.10م
السبت 1440/7/2 2019/3/9 184 الوحدة x الهلال استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 7.10م
24 الخميس 1440/7/7 2019/3/14 185 الشباب x الاتفاق استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.45م
186 الفيصلي x القادسية مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.50م
187 الباطن x الرائد نادي الباطن حفر الباطن 6.50م
الجمعة 1440/7/8 2019/3/15 188 الفتح x التعاون استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.30م
189 الهلال x أحد استاد جامعة الملك سعود الرياض 6.45م
190 الفيحاء x الأهلي مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.50م
191 الاتحاد x الحزم مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.10م
السبت 1440/7/9 2019/3/16 192 الوحدة x النصر استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 7.10م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
25 الخميس 1440/7/21 2019/3/28 193 الاتفاق x القادسية استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.35م
194 الفيحاء x الباطن مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.55م
195 الحزم x الفتح استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.00م
الجمعة 1440/7/22 2019/3/29 196 الفيصلي x الاتحاد مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.55م
197 التعاون x الوحدة استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.00م
198 أحد x الشباب استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 7.15م
199 الأهلي x الرائد مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.20م
السبت 1440/7/23 2019/3/30 200 النصر x الهلال استاد الملك فهد الدولي الرياض 6.50م
26 الخميس 1440/7/28 2019/4/4 201 الفيصلي x الفتح مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.55م
202 الحزم x الهلال استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.00م
203 الوحدة x الاتفاق استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 7.15م
الجمعة 1440/7/29 2019/4/5 204 القادسية x أحد استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.40م
205 الفيحاء x التعاون مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 6.55م
206 الرائد x النصر استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.00م
207 الاتحاد x الباطن مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.15م
السبت 1440/8/1 2019/4/6 208 الشباب x الأهلي استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 6.50م
27 الخميس 1440/8/6 2019/4/11 209 الباطن x الشباب نادي الباطن حفر الباطن 7.00م
210 الحزم x الرائد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.05م
211 أحد x الفيحاء استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 7.15م
الجمعة 1440/8/7 2019/4/12 212 الاتفاق x الفتح استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 6.40م
213 النصر x الاتحاد استاد الملك فهد الدولي الرياض 6.55م
214 التعاون x القادسية استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.05م
215 الوحدة x الفيصلي استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 7.20م
السبت 1440/8/8 2019/4/13 216 الأهلي x الهلال مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.20م
الأسبوع اليوم التاريخ المباراة الفريقان المتباريان الملعب المدينة التوقيت
28 الخميس 1440/8/13 2019/4/18 217 القادسية x الباطن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 6.45م
218 الفيحاء x الفيصلي مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 7.05م
219 الهلال x التعاون استاد جامعة الملك سعود الرياض 7.00م
الجمعة 1440/8/14 2019/4/19 220 الفتح x النصر استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 6.45م
221 الشباب x الحزم استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 7.00م
222 الرائد x أحد استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 7.10م
223 الأهلي x الوحدة مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.20م
السبت 1440/8/15 2019/4/20 224 الاتحاد x الاتفاق مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 7.20م
29 الخميس 1440/8/20 2019/4/25 225 الرائد x الفيحاء استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 8.45م
الجمعة 1440/8/21 2019/4/26 226 الباطن x أحد نادي الباطن حفر الباطن 8.45م
227 الفيصلي x الأهلي مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 8.45م
228 الحزم x النصر استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 8.45م
229 الاتحاد x الفتح مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 8.45م
230 الشباب x التعاون استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض 8.45م
231 الوحدة x القادسية استاد مدينة الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 8.45م
232 الاتفاق x الهلال استاد الأمير محمد بن فهد الدمام 8.45م
30 الخميس 1440/8/27 2019/5/2 233 الأهلي x الاتفاق مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة 8.45م
234 الفتح x الرائد استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء 8.45م
235 الفيحاء x الوحدة مدينة المجمعة الرياضية المجمعة 8.45م
236 الهلال x الشباب استاد جامعة الملك سعود الرياض 8.45م
237 النصر x الباطن استاد الملك فهد الدولي الرياض 8.45م
238 القادسية x الحزم استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الخبر 8.45م
239 التعاون x الفيصلي استاد مدينة الملك عبدالله بريدة 8.45م
240 أحد x الاتحاد استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز المدينة المنورة 8.45م

روابط ذات صلة

الاتحاد يكشف سر الغموض في صفقاته الصيفية

الاتحاد يكشف سر الغموض في صفقاته الصيفية
«جُزئيات» تفصل المغربي الأحمدي عن اتّحاد جدة

«جُزئيات» تفصل المغربي الأحمدي عن اتّحاد جدة
ممارسة الرياضة «الصحيحة» مفيدة مع التقدم في العمر

ممارسة الرياضة «الصحيحة» مفيدة مع التقدم في العمر
محترف الأهلي الجديد «خوسيه خورادو» يصل جدة

محترف الأهلي الجديد «خوسيه خورادو» يصل جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>