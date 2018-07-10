لجنة المسابقات تعدل جدول دوري المحترفين

الرياض - الوئام:

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2018 – 2019 المعدل على الجدول السابق.

وجاء الجدول المعدل بناءً على الملاحظات الواردة على الجدول الأول، وبعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين، والهيئة العامة للرياضة، فيما يخص مواعيد صيانة الملاعب، ومراعاة مشاركات الأندية في البطولات العربية والقارية.

وكان الاتحاد السعودي قد حدد يوم الخميس 30 أغسطس 2018 موعداً لانطلاق الدوري بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة، وسيستمر حتى الخميس الثاني من مايو 2019.