برعاية الفيصل.. أهالي الطائف يُكرِّمون المحافظ السابق فهد بن معمر

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أقيم مساء اليوم حفل تكريم محافظ الطائف السابق فهد بن عبدالعزيز بن معمر، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بالطائف.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف نايف بن عبدالله العدواني، كلمة الأهالي رحب فيها بسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مثنياً على ما قدمه ابن معمر خلال فترة عمله وعلى جهوده في خدمة وطنه ومحافظة الطائف على وجه الخصوص. عقب ذلك ألقيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية.

إثر ذلك ألقى صاحب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا التكريم الذي ينم عن صادق المشاعر.

وقال: “هنا تأتي شهادة الرجال وتأتي المودة والتآلف والتناغم، في هذا المساء نحتفي برجل عزيزٍ خدم

وطنه وخدم محافظة الطائف”.

وأضاف: إن “خادم الحرمين الشريفين يكن كل احترام وتقدير كبير لأسرة ابن معمر فهو – أيده الله – قارئ وعارف للتاريخ وهذا ما تعلمناه منه – رعاه الله -، نحن أبناءه في هذا الشأن”.

وأردف: “خادم الحرمين الشريفين يكن معزة وتقدير خاص للأخ فهد بن عبدالعزيز بن معمر”، مثنياً على محافظ الطائف السابق قائلاً :” عاصرت شخصياً ابن معمر عندما كان محافظاً للطائف على مدى سنين طويلة ولم أجد في هذا الرجل إلا كل إخلاص وتفاني لتأدية المهام والحكمة والاتزان والعقل والصبر والعزم على أن يخدم الطائف وأهالي الطائف”، مقدمًا سموه الشكر لأهالي المحافظة ولمعالي محافظ الطائف، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

عقب ذلك تم تبادل الدروع التذكارية، ثم تناول سموه والحضور طعام العشاء الذي أعد بهذه المناسبة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، ومديري ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية بالمحافظة وجمع من الأهالي.

من جانبه، شارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في حفل تكريم محافظ الطائف السابق مع الجهات الحكومية بالمحافظة

وقدم المدير العام للتعليم طلال اللهيبي هدية تذكارية للمحتفى به بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومدير النشاط سامي العصيمي وعدد من المشرفين، إضافة إلى مشاركة كشافة التعليم وطفلات صغيرات في استقبال المحتفى به.