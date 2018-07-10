النائب العام يوجه بتقديم الأفضل في خدمة المراجعين

خميس مشيط- الوئام:

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة العامة في منطقة عسير، ودائرة النيابة العامة بمحافظة خميس مشيط، وقف خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين وكان يرافقه معالي وكيل النيابه العامه شلعان بن راجح بن شلعان.

وعقد اجتماعا مع منسوبي النيابة العامة بالمنطقة بحضور معالي الوكيل حثهم خلاله على انجاز القضايا والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الأفضل والأجود لخدمة المراجعين.

كما حثهم على ضرورة التعاون فيما بينهم بما يحقق العدالة المنشودة، ومقابلة المراجعين والعمل على انهاء قضاياهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي والتحلي بالصبر والتفاني.

كما التقى النائب العام بعددٍ من المراجعين من مواطنين ومقيمين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها مع إبلاغهم خلال فترة وجيزة بما انتهت اليه تلك الشكاوي والاستفسارات.

كما اجتمع النائب العام بقيادات القطاعات الامنيه في المنطقة وقد دار الاجتماع حول تعزيز التعاون بين كافة الاجهزة الامنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة عسير والحلول العملية لسرعة انجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الامر حفظهم الله في الحرص على كل مافيه راحة المواطن والمقيم.