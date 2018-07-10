مصر: القبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهمة تلقي رشاوى

القاهرة - الوئام:

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، الاثنين، رئيس مصلحة الجمارك، وأحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى، بحسب ما أعلنت في بيان.

وأكد بيان الهيئة – المسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات والهيئات الحكومية – أن رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم متهم بـ”الحصول على رشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها”.

وأضاف البيان أن رئيس مصلحة الجمارك “وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

وتم تعيين جمال عبد العظيم رئيسا لمصلحة الجمارك في مايو الماضي. وكان قبل ذلك رئيسا للإدارة المركزية لجمارك ميناء بورسعيد (شمال).

وتحتل مصر المركز 117 على مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية ويتضمن في الإجمالي 180 دولة.