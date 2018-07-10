الاتحاد يبدأ تدريباته استعدادا للموسم المقبل

محمد بن نافع - الوئام:

تنطلق اليوم الثلاثاء تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، استعدادا للموسم المقبل.

وتأتي المرحلة الأولى من الإعداد بمقر النادي قبل المغادرة يوم السبت المقبل إلى المعسكر الخارجي في النمسا.

وبدأ أعضاء الفريق بالوصول إلى جدة استعدادا لدخول التدريبات بعد أن وصل مساء أمس الاثنين المحترف التونسي أحمد العكايشي والتشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيلي جوناس دي سوزا.

كما وصل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز في وقت سابق وكذلك المحترف الأسترالي جورمان ماثيو.

من جهته، أوضح مدير الفريق الأول لكرة القدم حسين الصادق بأن اللاعب جمال باجندوح حصل على إجازة خاصة بمناسبة حفل زفافه في حين سينخرط اللاعب المغربي كريم الأحمدي في التدريبات نهاية الإجازة التي حصل عليها لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 والمقامة بروسيا.