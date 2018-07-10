“البلديات” تدعو المواطنين للمشاركة بالتنمية والتطوير

الرياض - الوئام:

عدّت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة “بنك الأفكار” التي أطلقتها من خلال بوابة المجتمع البلدي على شبكة الإنترنت “بلدي”، ضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية، إحدى الوسائل المهمة لدعم مشاركة المجتمع الفعالة للمساهمة في حل المشكلات التي تتعلق بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وذلك بتحفيزهم على المشاركة بمقترحاتهم وأفكارهم المختلفة التي تساهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

ودعت الوزارة المواطنين والمختصين في مجالات العمل البلدي إلى التفاعل مع ما تطرحه من خدمات من خلال البوابة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التفاعلية من أجل شراكة فاعلة في تطوير منظومة العمل البلدي، مشيرة إلى أن يمكن من خلال خدمة “بنك الأفكار”، تصنيف كل ما يطر من أفكار أو خدمات في كافة تخصصات العمل البلدي، وإتاحة الفرصة لزوّار الموقع للتصويت على الأفكار المطروحة سواء بقبول الخدمة أو رفضها وذلك في مجالات مثل البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامة والصحة البيئية وتحسين الخدمات المقدمة والمهرجانات والفعاليات التي تنظمها الوزارة والأمانات وكذلك انتخابات المجالس البلدية.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة “بنك الأفكار” تمثل نقطة للارتقاء والنهوض بمستقبل الوطن وذلك لأنها تساعد في إطلاق العنان للأفكــــار في محــــاولة للاستفادة من طــاقــات كثيرة قد تكون معطلــــة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في مشروعات تخص مدنهم من خلال إدخال أفكارهم على الموقع وشرحها بالتفصيل وتحميل أي مرفقات للفكرة وأيضاً شرح كيفية تنفيذها.

وأكدت أنه يتم جمع الأفكار الإبداعية والمتميزة، التي من شأنها تحسين المنظر الحضري، وتطوير البرامج الخدمية التي تقدمها الوزارة من خلال البلديات والأمانات، ومن ثم فرز تلك الأفكار، وطرحها لأخذ المرئيات عليها.

ولفتت إلى تقدم العديد من المواطنين بأفكار كثيرة شملت عدة مجالات في العمل البلدي، منها البنية التحتية، والمرافق العامة، والصحة العامة، والمهرجانات والأحداث العامة، ومنها تقدم مواطن بمقترح لإلزام المطاعم بتوفير وجبة ربع دجاجة مع الأرز تكفي لشخص واحد بخمسة ريالات، حيث حظي المقترح على تفاعل زوار منصة “بنك الأفكار”.

كما قدم مواطنون مقترحات أخرى، منها إنشاء مسارات خاصة للدرجات الهوائية، وتطبيق غرامات على من يرمي النفايات في الأماكن العامة، وإنشاء صالات رياضية داخل الأحياء برسوم ميسرة.