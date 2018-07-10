“السوق المالية” تمنح أول تصريحين لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية

الرياض - الوئام:

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين، وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية (Crowd funding) في المملكة العربية السعودية، وهما شركة منافع للاستثمار وشركة سكوبير.

ويأتي هاذين التصريحين كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى الهيئة لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، والتي تلعب دوراً هاماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر تصريح مختبر التقنية المالية أحد مبادرات استراتيجية الهيئة “برنامج الريادة المالية 2020″، والذي يساهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور بندر بن أسعد السجان، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن البدء في منح تصاريح مختبر التقنية المالية لخدمات التمويل الجماعي يهدف إلى إتاحة الفرص للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها، وذلك من خلال الجمع بينها وبين المستثمرين المهتمين عن طريق منصات إلكترونية تُعرض فيها أسهم الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.

وأضاف السجان ان منصات التمويل الجماعي ستساعد في تلبية احتياج رأس المال لدى رواد الأعمال من الشباب والشابات ذوي الأفكار التجارية الجديدة، مما سيؤدي إلى سد الفجوة القائمة حالياً بين أصحاب المشاريع الجديدة وقنوات التمويل التقليدية.