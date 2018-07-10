التعليقات: 0

لشركتي منافع للاستثمار وسكوبير

“السوق المالية” تمنح أول تصريحين لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية

“السوق المالية” تمنح أول تصريحين لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية
weam.co/531185
الرياض - الوئام:

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين، وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية (Crowd funding) في المملكة العربية السعودية، وهما شركة منافع للاستثمار وشركة سكوبير.

ويأتي هاذين التصريحين كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى الهيئة لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، والتي تلعب دوراً هاماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر تصريح مختبر التقنية المالية أحد مبادرات استراتيجية الهيئة “برنامج الريادة المالية 2020″، والذي يساهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور بندر بن أسعد السجان، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن البدء في منح تصاريح مختبر التقنية المالية لخدمات التمويل الجماعي يهدف إلى إتاحة الفرص للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها، وذلك من خلال الجمع بينها وبين المستثمرين المهتمين عن طريق منصات إلكترونية تُعرض فيها أسهم الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.

وأضاف السجان ان منصات التمويل الجماعي ستساعد في تلبية احتياج رأس المال لدى رواد الأعمال من الشباب والشابات ذوي الأفكار التجارية الجديدة، مما سيؤدي إلى سد الفجوة القائمة حالياً بين أصحاب المشاريع الجديدة وقنوات التمويل التقليدية.

روابط ذات صلة

السوق المالية توافق على طرح أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم للاكتتاب العام

السوق المالية توافق على طرح أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم للاكتتاب العام
«السوق المالية» تعتمد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة

«السوق المالية» تعتمد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة
السوق المالية تزيد فرص تمكين المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق السعودية

السوق المالية تزيد فرص تمكين المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق السعودية
السوق المالية تعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

السوق المالية تعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>