مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 91.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8417.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إتحاد الإتصالات, وأسترا الصناعية، وجبل عمر, وسامبا، والبلاد الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات تكافل الراجحي, وبوان، والإنماء طوكيو مارين, والإعادة السعودية, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.42% و 2.84% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية، وسابك، وإتحاد الإتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 36.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2888.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 101 صفقات.