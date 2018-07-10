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لرفع مستوى الأداء

تكليفات جديدة بأمانة منطقة حائل

تكليفات جديدة بأمانة منطقة حائل
weam.co/531187
حائل - الوئام:

أصدر المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أمين منطقة حائل، أمس الاثنين، عددا من القرارات الإدارية بالأمانة.

وجاءت القرارات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسعيا لرفع مستوى أداء العمل بالأمانة مع الاستفادة من الكفاءات الإدارية المؤهلة وتوظيفها في سبيل تحقيق الأهداف.

وشملت القرارات تكليف المهندس خالد بن جار الله الشايع وكيلاً للأمانة للتعمير، وتكليف المهندس مرزوق بن فايض الشمري وكيلاً للأمانة للمشاريع والمشرف العام على الإدارة العامة لمشاريع المنطقة.

كما شملت تكليف المهندس أحمد بن موسى المرشدي وكيل الأمين لشئون المنطقة بالإشراف على الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وتكليف المهندس محسن بن ناصر القحطاني مدير عام مشاريع المدينة بالإشراف على إدارة السيول والأمطار.

وشملت أيضا تكليف المهندس أحمد بن عبدالله الطويرب مدير عام للإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وجاءت القرارات لدعم عجلة التنمية البلدية وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات وتطوير إجراءات وأساليب العمل بالأمانة مما سينعكس بدروه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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