تعليم الطائف يعتمد آلية توزيع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والمستخدمين

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إجراءاتها لتنفيذ القرار الوزاري بضم المدارس قليلة العدد، وحددت آليتها لذلك من إجراءات إدارية وأخرى فنية.

وأصدر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي قرارا بتشكيل لجنة تنفيذ قرار ضم المدارس قليلة العدد ضم عدد من الأعضاء من الإدارات ذات العلاقة، ورأس اللهيبي اجتماع اللجنة بحضور مساعديه للشؤون التعليمية “بنين وبنات” والخدمات المساندة وأعضاء اللجنة من الإدارات المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالادارة للبنين وعبر الدائرة المغلقة للبنات.

وأكد اللهيبي أن القرار الوزاري بضم المدارس قليلة العدد يأتي تأكيدا لحرص الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

وبين أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وضعت آلية لتنفيذ قرار ضم المدارس قليلة العدد حيث شكلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتحدد كل ادارة مهامها وفق فترة زمنية محددة.

كما شملت الآلية عملية توزيع شاغلي الوظائف التعليمية حسب الاحتياج وكذلك الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال، ووسائل النقل، والعهد والأثاث، وما يتعلق بالاختبارات من نتائج وسجلات، وكذلك آلية تسليم المباني المخلاه المستأجرة.

ولفت اللهيبي إلى أن هناك إجراءات فنية ستعمل الإدارة على تنفيذها من حيث استقبال الطلاب والطالبات والتهيئة النفسية لهم في مدارسهم الجديدة مع بدء العام الدراسي الجديد.