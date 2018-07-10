نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الجندي الزائري بعد وفاته في حادث مروري

عبدالله العازمي - الوئام:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير ‫محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة لوالد وذوي الجندي نايف بن إسماعيل أحمد الزائري أحد منسوبي حرس الحدود بجازان ، الذي توفي إثر حادث مروري خلال قيامه بمهام عمله بقطاع حرس الحدود بمحافظة بيش.

‏وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب والد وذوو الجندي الجزائري، من جهتهم، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مواساته لهم، ومشاركته في مصابهم الأليم، سائلين الله تعالى ألا يُري سموه أي مكروه.