مصر تطمح لاستضافة كأس العالم 2030

القاهرة - الوئام:

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن “مصر تستهدف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030”.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن مصر تستهدف أيضا تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2032. موضحا أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الرياضة في البلاد.

واستطرد الوزير: “نعمل على اكتشاف الموهوبين ودعمهم، ومن بين أهداف الوزارة خلال الفترة المقبلة، بناء المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق معدل نمو مرتفع للارتقاء بالشباب”.

وتابع: “وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة المجتمع، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية، وتطوير خطة الأنشطة بمراكز خدمة المجتمع”.

وعرض الوزير، خلال المؤتمر، المشاكل التي تواجه الشباب المصري، والتي من بينها البطالة والتفكك الأسري وغياب الطموح وضعف قدرات ومهارات الشباب والتعصب دون وعي والتدخين والإدمان، مع وضع رؤية ووسائل التصدي لهذه المشكلات.