التعليقات: 0

ودورة الألعاب الأولمبية 2032

مصر تطمح لاستضافة كأس العالم 2030

مصر تطمح لاستضافة كأس العالم 2030
weam.co/531199
القاهرة - الوئام:

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن “مصر تستهدف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030”.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن مصر تستهدف أيضا تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2032. موضحا أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الرياضة في البلاد.

واستطرد الوزير: “نعمل على اكتشاف الموهوبين ودعمهم، ومن بين أهداف الوزارة خلال الفترة المقبلة، بناء المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق معدل نمو مرتفع للارتقاء بالشباب”.

وتابع: “وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة المجتمع، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية، وتطوير خطة الأنشطة بمراكز خدمة المجتمع”.

وعرض الوزير، خلال المؤتمر، المشاكل التي تواجه الشباب المصري، والتي من بينها البطالة والتفكك الأسري وغياب الطموح وضعف قدرات ومهارات الشباب والتعصب دون وعي والتدخين والإدمان، مع وضع رؤية ووسائل التصدي لهذه المشكلات.

روابط ذات صلة

مصر: القبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهمة تلقي رشاوى

مصر: القبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهمة تلقي رشاوى
كأس العالم 2018: فرنسا تواجه بلجيكا في نصف النهائي غدًا

كأس العالم 2018: فرنسا تواجه بلجيكا في نصف النهائي غدًا
هييرو يترك منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني

هييرو يترك منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني
سوريون يشمتون في روسيا بعد خسارتها في مونديال 2018

سوريون يشمتون في روسيا بعد خسارتها في مونديال 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>