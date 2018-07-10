يوفنتوس بطل إيطاليا يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد

متابعات - الوئام:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان، تعاقده مع كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقا للصحف الإيطالية، تلقى رونالدو اتصالا هاتفيا من المدرب ماسيميليانو أليغري، تم خلاله الاتفاق على الصفقة.

وأوضحت تقارير صحفية أن يوفنتوس قدم لـ “سي آر7” عرضا لمدة أربعة أعوام مع راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو صافية، في وقت يعتبر اللاعب البرتغالي أن مرتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يقدر بـ 23،6 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع نجوميته.

واثار رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي دافع عن الوان النادي الملكي منذ عام 2009، زوبعة إعلامية في عالم الكرة المستديرة عندما صرح في مايو الماضي بعد دقائق عدة من فوز الـ “ميرينغي” على ليفربول (3-1) في نهائي دوري أبطال اوروبا، أنه “كان من الجيد اللعب لريال” مستخدما صيغة الماضي.