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#ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان

#ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان
weam.co/531205
الوئام-متابعات

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي .
وقد عبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التعازي لرئيس الوزراء الياباني والشعب الياباني الصديق في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان.
كما جرى بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض عدد من مبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

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