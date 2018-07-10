الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالطائف تطلق بطولة لكرة القدم

الوئام-الطائف-هاني الثبيتي

تنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف دوري الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لكرة القدم لكافة منسوبيها والمستشفيات التابعة لها خلال الفترة ٣-١٤٣٩/١١/١٥هـ بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف تحت اشراف إدارة الشؤون الرياضية للخدمات الطبية وبالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الطائف .

كما سيكون هناك معرض مصاحب للبطوله بعنوان ( هدفنا صحتك )

الجدير بالذكر أن تنظيم مثل هذه المبادرات يأتي نتاجاً لما تتلقاة الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها ومرافقها من دعم لامحدود من ولاة الأمر يحفظهم الله بتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق مزيداً من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية .