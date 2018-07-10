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في اجتماعه اليوم

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض موضوعات السلامة المرورية

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض موضوعات السلامة المرورية
weam.co/531210
جدة- الوئام:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة .واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها موضوع المهمات والاختصاصات ذوات التأثير المباشر في شأن السلامة المرورية المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

كما استعرض التقرير الربعي الثاني المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس في شأن مؤشر مسارات الإنجاز و الأداء، وأبرز المعوقات والتحديات ، الى جانب أهم المشروعات القائمة ، واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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