بريطانيا .. استقالة عضوين بارزين في حزب المحافظين الحاكم

الوئام-واس

قدم نائبا رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم استقالتهما إثر خلاف حول موقف الحكومة من مفاوضات المغادرة الأوروبية.

ووفقاً لما نشره موقع “بي بي سي” استقال كل من ماريا كولفيلد وببين برادلي من منصبهما بعد إعلان خطة رئاسة الوزراء البريطانية بشأن مستقبل العلاقة مع الإتحاد الأوروبي لما يشكله موقف الحكومة الجديد من تهديد على مقعديهما في البرلمان.

وتأتي الإستقالة بعد يوم من مغادرة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير الخروج البريطاني ديفيد ديفيس من منصبهما لذات السبب.