التعليقات: 0

في موجة استقالات

بريطانيا .. استقالة عضوين بارزين في حزب المحافظين الحاكم

بريطانيا .. استقالة عضوين بارزين في حزب المحافظين الحاكم
weam.co/531215
الوئام-واس

قدم نائبا رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم استقالتهما إثر خلاف حول موقف الحكومة من مفاوضات المغادرة الأوروبية.
ووفقاً لما نشره موقع “بي بي سي” استقال كل من ماريا كولفيلد وببين برادلي من منصبهما بعد إعلان خطة رئاسة الوزراء البريطانية بشأن مستقبل العلاقة مع الإتحاد الأوروبي لما يشكله موقف الحكومة الجديد من تهديد على مقعديهما في البرلمان.
وتأتي الإستقالة بعد يوم من مغادرة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير الخروج البريطاني ديفيد ديفيس من منصبهما لذات السبب.

روابط ذات صلة

وزير الدفاع البريطاني : روسيا قتلت سيدة بريطانية بهجوم بالغاز على أرضنا

وزير الدفاع البريطاني : روسيا قتلت سيدة بريطانية بهجوم بالغاز على أرضنا
وزير خارجية بريطانيا يستقيل .. ويؤكد : بريطانيا ستصبح مستعمرة للإتحاد الأوروبي

وزير خارجية بريطانيا يستقيل .. ويؤكد : بريطانيا ستصبح مستعمرة للإتحاد الأوروبي
بريطانيا .. وفاة السيدة التي تعرضت للتسمم بغاز الأعصاب الروسي

بريطانيا .. وفاة السيدة التي تعرضت للتسمم بغاز الأعصاب الروسي
هييرو يترك منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني

هييرو يترك منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>