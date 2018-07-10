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بمستشفى حراء العام

متوفاة دماغيًّا تنقذ حياة 7 أشخاص بمكة

متوفاة دماغيًّا تنقذ حياة 7 أشخاص بمكة
weam.co/531219
الوئام-مكة -حجب العصيمي

أنقذت متوفاه دماغياً ذات 37عاماً من الجنسيه البرماويه بمستشفى حراء العام بمكه المكرمه حياة سبعة أشخاص يعانون من عدة مشاكل صحيه .
وأفاد رئيس قسم التخدير والعنايه المركزه الدكتور/ وائل الميمني أن المريضه كانت تعاني من إرتفاع ضغط الدم المزمن مما تسبب في نزيف دماغي حاد ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمه وعمل التخطيط الدماغي للمريضه ثبت وفاتها دماغيًّا، ليتم مباشرةً إبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء بوجود حاله متوفاه دماغيًّا بعد موافقة ذوي المريضه بالتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة أشخاص آخرين ، ومن ثم تم تجهيز غرفة الجراحة بوجود الفريق الطبي المتخصص.
وقد تكللت عملية استئصال الأعضاء بالنجاح، حيث شملت العملية نقل القلب والرئتين و الكبد والكليتين والبنكرياس.
من جهته أوضح مدير مستشفى حراء العام الدكتور/ وليد عبدالحليم محمد حسين أهمية دور المركز السعودي في مجال زراعة الأعضاء، والتعاون الدائم بين المركز والمستشفيات ؛ وأضاف: أن ما قام به ذوي المريضه يعد من الأعمال الإنسانيه والخيريه داعين الله أن يرحم المتوفاه ويجزى أهلها خيراً ، متمنياً الشفاء العاجل للمرضى المستفيدين من الأعضاء.

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