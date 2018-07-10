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و الملكي يعلق

“كريستيانو” يعلن السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد #رونالدو_الي_اليوفي

“كريستيانو” يعلن السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد #رونالدو_الي_اليوفي
weam.co/531223
الوئام-متابعات
بعد دقائق على الإعلان المدو بانتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، أكد المهاجم البرتغالي كرستيانو رونالدو أن الوقت حان لمرحلة جديدة في حياته.

والثلاثاء  أعلن نادي ريال مدريد رسميا انتقال رونالدو، 33 عاما، إلى السيدة العجوز فيما تراوحت قيمة الصفقة بما يقرب من 120 مليون دولار وفقا لمصادر عدة، ويستمر العقد لمدة 4 سنوات.

وقال رونالدو في رسالة نشرها النادي الإسباني “لقد فكرت كثيرا وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي”.

وأضاف النجم البرتغالي: “سأرحل ولكن هذا القميص وهذا الشعار وملعب سانتياغو برنابيو سيظل جزءا مني أينما رحلت”.

وشكر رونالدو طاقم الفريق والمدراء وزملاءه اللاعبين قبل أن يختم رسالته بعبارة ريال مدريد الشهيرة: “هلا مدريد”.

أما النادي الملكي فنشر في بيان: “بالنسبة لريال مدريد سيظل كرستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة وملهما للأجيال القادمة”، مضيفا أن رونالدو هو “من طلب الانتقال”.

وتابع: “سيظل ريال مدريد بيتا لرونالدو”.

كما رحب الألماني سامي خضيرة نجم “بالدون” على حسابه الشخصي بموقع تويتر: “مرحبا بك في تورينو كرستيانو. لقد قضينا وقتا رائعا في مدريد، ولا أستطيع الانتظار كي أعود للعمل معك. إنه يوم خاص ليوفنتوس”.

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