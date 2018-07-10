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ننشر نص الأمر الملكي

أمر ملكي بتعيين راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائبا لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي بتعيين راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائبا لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة
weam.co/531225
الوئام-واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 279
التاريخ: 26/10/1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين الأستاذ / راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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