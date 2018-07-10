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و الهلال الاحمر يتعامل مع الحوادث

مصرع وإصابة ٩ في حادث تصادم ٤ سيارات في حرجة عسير

مصرع وإصابة ٩ في حادث تصادم ٤ سيارات في حرجة عسير
weam.co/531228
الوئام-عسير-عبد الله العازمي

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت الْيَوْمَ الثلاثاء بلاغا عن حادث تصادم 4 سيارات في الحرجه خلف وفاتين وعدد من الإصابات.

و تلقت غرفه العمليات بلاغا عن حادث تصادم في الحرجه عند الساعة. ٠٨:١٧ مساءً وعلى الفور تم توجيه خمس فرق اسعافيه حيث نتج عنه وفاتين وسبع إصابات منها 4 إصابات خطيرة نقلت الفرق الاسعافيه 3 إصابات لمستشفى الحرجه العام

وشددت الهيئه على لسان متحدثها: عدم تحريك او نقل مصابي الحوادث الا عن طريق الفرق الاسعافيه حفاظا على حياتهم داعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل وان يلهم ذوي المتوفين الصبر والسلوان

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