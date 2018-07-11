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رحلات سياحية للفضاء في 2020 .. تعرف على طريقة الحجز والاستعلام

رحلات سياحية للفضاء في 2020 .. تعرف على طريقة الحجز والاستعلام
weam.co/531245
الوئام-متابعات
تعتزم شركة يقع مقرها في الولايات المتحدة، إطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء بحلول العام 2020، مقابل سعر سيكون باهظا، حيث سيصل ثمن التذكرة إلى 250 ألف دولار.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مؤسس شركة “فيرجن غالاكتيك”، ريتشارد برانسون، وقع عقدا مع جهات إيطالي لإقامة منشأة فضائية بمدينة غروتاغلي، جنوب البلاد.

وما زالت الشركة في حاجة إلى الحصول على موافقة رسمية من السلطات الإيطالية حتى تستخدم طائرات تستطيع الارتفاع إلى مستوى لا تبلغه الطائرات التجارية حاليا.

ولن يقتصر دور المنشأة الفضائية على إطلاق الرحلات السياحية للفضاء فقط، لكنها ستكون متاحة للباحثين والعلماء بحسب ما أكدته الشركة.

وينتظر أن تجري الرحلة على طائرة “WhiteKnightTwo” يقودها طياران بسرعة 1.9 ماخ، وبمقدورها الوصول إلى ارتفاع 114 ألف و500 متر.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد حجز نحو 700 من المشاهير بينهم براد بيت وكاتي بيري، أولى رحلات الفضاء التي ستجري على الأرجح في مطلع 2020.

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