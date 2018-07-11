الحريري يعتذر للبنانيين عن تعطيل موكبه لسيارة إسعاف

بيروت- الوئام:

تقدّم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، باعتذاره للبنانيين أمس الثلاثاء بعد تداول فيديو أظهر تسبب موكبه في إعاقة سيارة إسعاف على الطريق.

وقال الحريري في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تعليقاً على الفيديو الذي يظهر وجود سيارة إسعاف في طريق قطعت أثناء تحرك موكبي من بيت الوسط، آسف لقيام البعض باستغلال هذه الصدفة غير المقصودة، وأُعبر للمناسبة عن اعتذاري الشديد للمواطنين الذين يصادفون قطع الطرقات، جراء التدابير الأمنية التي ترافق تنقلاتي.

وعبّر الحريري عن أمله في أن تتهيأ الظروف التي تُعفيني من توجيهات أجهزة الأمن والحماية.

وجاء اعتذار رئيس الحكومة اللبنانية بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر احتجاز سيارة إسعاف في شارع الحمرا بيروت أثناء مرور موكب رئيس الوزراء سعد الحريري.