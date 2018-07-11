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تمتد إلى محافظة الطائف

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
weam.co/531254
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض تمتد إلى نجران كذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء منها.

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الطائف.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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