بالصور: أمير الباحة يرعى حفل زواج 400 شاب وفتاة في بلجرشي

بلجرشي - الوئام - عايض ال ركبان:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حفل الزواج الجماعي لـ 400 شاب وفتاة الذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية بالمنطقة، وذلك بقاعة فندق سويس انترناشونال بارك ببلجرشي.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق كلمة رحب فيها بسمو أمير الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ومشاركة أبنائه وبناته فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة، مهنئاً المتزوجين سائلاً الله لهم التوفيق.

وأكد أن هذه الرعاية تجسد ما تنعم به هذه البلاد من التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن ويعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام بهذا الوطن وأبناءه في مختلف المجالات.

مشيراً إلى أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والجمعيات الخيرية تحرص على دعم كل البرامج والأنشطة التي تهم أعمالها ومنها برنامج تهيئة المقبلين على الزواج .

وأضاف الشايق في هذا العام 1439 هـ تم تأهيل 286 شاباً و214 وفتاة بمبلغ وقدره 520.000 ريال وبلغ الدعم المالي لـ 400 شاب وفتاة 2.950.000 ريال ليصبح إجمالي ما تم صرفه في هذا العام 3.470.000 ريال، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه بأعمال الفرع كما شكر جميع الداعمين للجمعيات الخيرية وللجنة المنظمة للحفل .

بعد ذلك شاهد سموه والحضور أوبريتاً إنشادياً بمشاركة فرقة الجنوب بهذه المناسبة وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير حسام بن سعود الرعاة والداعمين للجمعية والحفل فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.

حضر الحفل مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة المتحدث الرسمي للإمارة احمد بن صالح السياري وعدد من المسؤلين في المنطقة.