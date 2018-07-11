فلكية جدة: انتهاء الحركة التراجعية للمشتري بسماء السعودية

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة الراصدون للسماء في السعودية والوطن العربي يشهدون اليوم الاربعاء 11 يوليو 2018 انتهاء حركة المشتري التراجعية ظاهريا في قبة السماء مع بداية استعادة حركته المعتادة نحو الشرق امام المجموعات النجمية في دائرة البروج .

وقبل ذلك سوف تثبت حركة المشتري ظاهريا عند الساعة 7 صباحا بتوقيت السعودية (4 صباحا بوقيت غرينتش)

ان حركة المشتري التراجعية نحو الغرب سوف تنتهي والكوكب امام مجموعة نجوم الميزان ، هذه الحركة بدأت امام نجوم الميزان في 9 مارس 2018 حيث كان الكوكب شرق نجم الزباني الجنوبي والان يقع الكوكب الى الغرب من نجم الزباني الجنوبي مع نهاية الحركة التراجعية .

الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط فالكوكب لم يتوقف ولا يتحرك تراجعيا نحو الغرب فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس ولكن وكما يشاهد من الارض فان كل تلك الكواكب تقضي جزء من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

ولكن الذي يحدث ان الأرض اثناء حركتها في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب احد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الارض فقط بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر.

وللتوضيح هذا يشبه سيارة تتحرك سريعاً تعبر بجانب سيارة اخرى تتحرك بشكل ابطأ ، عندها الأشخاص في داخل السيارة السريعة سوف يشاهدون السيارة البطيئة بعد تجاوزها تظهر وكأنها تتحرك نحو الخلف ، وطبعا السيارة البطيئة لا تتحرك للخلف ولم تعكس حركتها . وهذا ينطبق على المشتري خلال وقت حركته التراجعية.

وكانت الكرة الارضية عبر في 9 مارس الماضي بين المشتري والشمس في ظاهرة فلكية تسمى التقابل وكان ذلك الوقت الافضل لرصد المشتري حيث كان الكوكب في اقرب نقطة بالنسبة لنا وفي قمة سطوعه في السماء ، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بان افضل الاشهر لرؤية المشتري قد انتهت وبرغم ذلك لا يزال المشتري ساطعا براقا مقارنه باي نجم في قبة السماء.

ويرصد كوكب المشتري في الوقت الحالي بعد بداية الليل باتجاه الافق الجنوبي حيث يظهر للراصد بالعين الجردة كنقطة بيضاء براقة ويلاحظ بالقرب منه نجم الزباني الجنوبي.

ويمكن رؤية جسم الكوكب وأقماره الاربعة الكبيرة من خلال منظار ثنائي العينية مثبت على حامل لمنع اهتزاز الصورة ، ولرؤية افضل يجب استخدام تلسكوب صغير.

وابتداءً من يوم الاربعاء ، سيتجه كوكب المشتري نحو الشرق وربما لن يلاحظ الكثير خلال أسبوع أو الأسبوعين المقبلين حتى ينتقل الكوكب إلى الشمال من نجم الزباني الجنوبي منتصف أغسطس 2018.