تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف عن طريق التعيين المباشر بمسمى (طبيب نائب) للرجال والنساء.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظيفة التسجيل عبر بوابة أبشر توظيف عن طريق الرابط الالكتـروني (jobs.sa ) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1439/11/15هـ) الساعة العاشرة صباحا سيستمر حتى يوم الخميس 1439/11/19هـ الساعة العاشرة صباحا وذلك وفقاً للتخصصات الواردة أدناه:

ومن ضمن شروط الالتحاق بهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون لائقا طبياً للخدمة وأن لا يكون موظف بأي جهة حكومية وأن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغر الوظيفة المعلن عنها واجتياز الإجراءات الأولية والمقابلة الشخصية.