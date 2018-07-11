وظائف شاغرة في القوات المسلحة السعودية

الرياض- الوئام:

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة العسكرية للقوات المسلحة بالعيينة عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة بالمسميات والشروط التالية:

فني مفاتيح / فني أقفال (عدد 1)

الشروط : الكفاءة المتوسطة مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها.

الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الثانية + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

مشغل أوفيست (عدد 2)

الشروط: الكفاءة مع برنامج إعدادي لا يقل عن سنة.

الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الرابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

فني تنجيد (عدد 1)

الشروط: الكفاءة مع برنامج إعدادي لا يقل عن سنة.

الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الرابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

فني مونتاج / CTB (عدد 1)

الشروط: الكفاءة مع برنامج إعدادي لا يقل عن سنة.

الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الرابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

مبرمج حاسب آلي (عدد 2)

الشروط: بكالوريوس حاسب آلي تخصص (برمجة حاسب آلي).

الراتب: ما يعادل راتب المرتبة السابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

حارس أمن (عدد 4)

الشروط : الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الثانية + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

وطالبت جميع الرغابين في التقديم لهذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان ورقم الهاتف الثابت والجوال إلى العنوان التالي (ص.ب 73008 الرياض 11538 شؤون العاملين / شعبة التوظيف) خلال (15) يوم من تاريخه .