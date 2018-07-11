التعليقات: 0

على بند التشغيل والصيانة

وظائف شاغرة في القوات المسلحة السعودية

وظائف شاغرة في القوات المسلحة السعودية
weam.co/531273
الرياض- الوئام:

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة العسكرية للقوات المسلحة بالعيينة عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة بالمسميات والشروط التالية:

فني مفاتيح / فني أقفال (عدد 1)
الشروط : الكفاءة المتوسطة مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها.
الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الثانية + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

 مشغل أوفيست (عدد 2)
الشروط: الكفاءة مع برنامج إعدادي لا يقل عن سنة.
الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الرابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

فني تنجيد (عدد 1)
الشروط: الكفاءة مع برنامج إعدادي لا يقل عن سنة.
الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الرابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

فني مونتاج / CTB (عدد 1)
الشروط: الكفاءة مع برنامج إعدادي لا يقل عن سنة.
الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الرابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

مبرمج حاسب آلي (عدد 2)
الشروط: بكالوريوس حاسب آلي تخصص (برمجة حاسب آلي).
الراتب: ما يعادل راتب المرتبة السابعة + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

حارس أمن (عدد 4)
الشروط : الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.
الراتب: ما يعادل راتب المرتبة الثانية + 25% مقابل العمل (6) أيام في الأسبوع بمعدل (8) ساعات يومياً.

وطالبت جميع الرغابين في التقديم لهذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان ورقم الهاتف الثابت والجوال إلى العنوان التالي (ص.ب 73008 الرياض 11538 شؤون العاملين / شعبة التوظيف) خلال (15) يوم من تاريخه .

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة
تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية
تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فيصل

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فيصل
وظائف شاغرة للرجال والنساء في سعود الطبية

وظائف شاغرة للرجال والنساء في سعود الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>