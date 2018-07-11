وزير الرياضة المصري: نستهدف تنظيم كأس العالم 2030

القاهرة- الوئام:

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن مصر تستهدف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، وكذلك تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2032، وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الرياضة في الفترة المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة: نعمل على اكتشاف الموهوبين ودعمهم، ومن بين أهداف الوزارة خلال الفترة المقبلة، بناء المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق معدل نمو مرتفع للارتقاء بالشباب.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحويل مراكز الشياب الي مراكز خدمة المجتمع، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية، وتطوير خطة الأنشطة بمراكز خدمة المجتمع.

وعرض وزير الشباب الرياضة خلال المؤتمر المشاكل التي تواجه الشباب مع وضع رؤية ووسائل التصدي لهذه المشاكل، ومنها البطالة والتفكك الأسري وغياب الطموح وضعف قدرات ومهارات الشباب والتعصب دون وعي والتدخين والإدمان.