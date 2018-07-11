الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شرقي الجوف

صنعاء -الوئام:

حررت قوات من الجيش الوطني اليمني مواقع استراتيجية جديدة في مديرية خب الشعف شرقي محافظة الجوف اليمنية.

وذكر مصدر ميداني يمني في تصريح لموقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من الجيش اليمني حررت تبة اللقم والفليخ بمنطقة المهاشمة في مديرية خب الشعف عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف للموقع، أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم مستمر ومتسارع لقوات الجيش اليمني باتجاه مركز مديرية خب الشعف، لافتاً أن العمليات ستستمر حتى تحرير كافة المواقع في المديرية من قبضة المليشيا.

وأشاد العميد حنتف بدور مقاتلات التحالف العربي التي ساندت قوات الجيش اليمني في المعارك وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة .