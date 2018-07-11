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السبب غير معروف حتى الآن

شاهد: سقوط مصابين بانفجار في ويسكونسن الأمريكية

شاهد: سقوط مصابين بانفجار في ويسكونسن الأمريكية
weam.co/531279
واشنطن- الوئام:

وقع انفجار فى مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية صباح اليوم الأربعاء وأدى إلى سقوط مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار وقع فى مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن فى أمريكا، وأنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى، مشيرة إلى أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن.

وتحتوى المنطقة التى وقع فيها الانفجار على العديد من المحال التجارية والمطاعم، ويسكنها أكثر من 30 ألف نسمة.

وقامت الشرطة عقب الانفجار بإغلاق الطرق المؤدية إلى وسط المدينة بينما سارعت وحدات الإطفاء إلى موقع الانفجار.

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