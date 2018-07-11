بريطانيا تغرم «فيسبوك» لانتهاكه قانون حماية البيانات

لندن- الوئام:

قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا اليوم الأربعاء إنها تعتزم فرض غرامة على شركة “فيسبوك” بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات، وذلك في الوقت الذي يحقق مكتبها في كيفية حصول شركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وأكدت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية، إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني (663850 ألف دولار) وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

وأوضحت دنهام أن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

وأضافت في بيان: التقنيات الحديثة التي تستخدم‭‭ ‬‬تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون.

وقالت إيرين إيجان كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك في بيان: كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في عام 2015″.