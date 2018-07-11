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مؤكدة وقوفها ضد الإرهاب والتطرف

«المملكة» تندد بهجمات انتحارية في بيشاور وجلال آباد

«المملكة» تندد بهجمات انتحارية في بيشاور وجلال آباد
weam.co/531288
الرياض- الوئام:

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين وقعا وسط تجمع انتخابي لحزب العوامي الوطني بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، وقرب محطة وقود بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان الشقيقتين ضد الإرهاب والتطرف.

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