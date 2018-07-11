التعليقات: 0

طرحها صندوق هدف بالتعاون مع الحكير

تفاصيل 1000 فرصة عمل للسعوديات بجدة

تفاصيل 1000 فرصة عمل للسعوديات بجدة
weam.co/531295
جدة- الوئام:

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في محافظة جدة لقاءً وظيفياً للباحثات عن عمل المسجلات في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، بالتعاون مع شركة الحكير، حيث طرحت 1000 فرصة عمل للسعوديات في مجالات متنوعة وتخصصات مختلفة.

ويقدم “هدف” بالتعاون مع شركة الحكير، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمات على الفرص الوظيفية،في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

روابط ذات صلة

الأحوال المدنية: ليس شرطاً موافقة ولي الأمر لإصدار الهوية الوطنية للنساء

الأحوال المدنية: ليس شرطاً موافقة ولي الأمر لإصدار الهوية الوطنية للنساء
تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فيصل

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فيصل
«13» حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة

«13» حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة
«العمل» تكشف حقيقة وافدين أجروا مقابلات لفتيات متقدمات لوظائف نسائية

«العمل» تكشف حقيقة وافدين أجروا مقابلات لفتيات متقدمات لوظائف نسائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>