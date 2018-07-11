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على سلم الموظفين العام

الخدمة المدنية: تصنيف مؤهل شبكات الحاسب على المرتبة السابعة

الخدمة المدنية: تصنيف مؤهل شبكات الحاسب على المرتبة السابعة
weam.co/531296
الرياض- الوئام:

أوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن تصنيف وزارة الخدمة المدنية لمؤهل بكالوريوس شبكات الحاسب في الكليات التقنية على المرتبة السابعة يعد نجاح لما تقدمه المؤسسة من برامج تدريبية وتعليمية لمتدربيها بما يضمن لهم المنافسة القوية على الفرص الوظيفية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار الزهراني لاهتمام المؤسسة بتطوير مخرجاتها من البرامج التدريبية في جميع التخصصات، مما ينعكس إيجابياً على الخريجين ويؤهلهم لمنافسة أقرانهم من الجامعات والجهات التدريبية والتعليمية الأخرى، مؤكداً حرص المؤسسة على تقديم كل ما من شأنه تطوير المهارات العلمية والتقنية للمتدربين بما يتوافق مع برامج هوية المؤسسة الجديدة ورؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الخدمة المدنية وافقت على تصنيف مؤهل بكالوريوس شبكات الحاسب في الكليات التقنية على الدرجة الأولى من المرتبة السابعة على سلم الموظفين العام.

وذلك بعد عرضه على اللجنة الدائمة لدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، حيث استعرضت اللجنة العلمية للعلوم الهندسية والحاسب الآلي موضوع التخصص وما يحتويه من مهارات وقدرات وقررت تصنيفه.

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