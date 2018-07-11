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بالتعاون مع منظمات دولية

الهلال الأحمر السعودي ينظم دورة تدريبية للمتطوعين في جدة

الهلال الأحمر السعودي ينظم دورة تدريبية للمتطوعين في جدة
weam.co/531298
جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

تنظم هيئة الهلال الأحمر السعودي دورة تأهيلية للمتطوعين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 16 – 18 / 7 / 2018 وتهدف الدورة التأهيلية التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي للمرة الثانية خلال العام الجاري، إلى التعريف بالعمل الإنساني للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأدوارها بمشاركة خبراء دوليين ومختصيين في هذا المجال.

وتقدم الدورة شرح عن العمل في حالات الطوارئ ما بين أعضاء الحركة الدولية، من حيث التشابه في المهام والاختلاف في الاستجابة لمختلف أنواع الكوارث، بالإضافة إلى دور الجمعيات الوطنية وأعضاء الحركة الدولية وعملها في النزاعات المسلحة.

وتحرص الهيئة من خلال هذا الدورات إلى رفع مستوى الوعي للعمل الإنساني التطوعي في المملكة، حيث أقامت الهيئة هذه الدورة لأول مرة لتدريب المتطوعين في الرياض خلال شهر أبريل الماضي واستمرت لثلاثة أيام.

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