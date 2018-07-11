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قاموا بإبتزازهن بنشر صورهن

مواطنين ويمني في قبضة الأمن لإختراقهم حسابات إمرأتين بـ«سناب شات»

مواطنين ويمني في قبضة الأمن لإختراقهم حسابات إمرأتين بـ«سناب شات»
weam.co/531299
الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة (مواطنين ويمني) في العقد الثاني من العمر إثر تورطهم باختراق حسابات إمرأتين في منصة التواصل الاجتماعي سناب شات وابتزازهن بصورهن.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغين من إمرأتين عن تعرض حساباتهما الشخصية على منصة التواصل الإجتماعي سناب شات للإختراق من مجهولين وتهديدهن بإبتزازهن بنشر صورهن.

حيث أسفرت إجراءات الإستدلالات بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في الجريمة المعلوماتية وعددهم ثلاثة  مواطنين إثنين ويمني بالعقد الثاني من عمرهم  والقبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية الى النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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